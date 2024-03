Apple Aktie: Aktueller Fokus auf der Unterseite!🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 07.03.2024

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Apple

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005 / KĂĽrzel: AAPL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die US-Aktie Apple hat in den letzten Handelstagen an Substanz verloren und ist unter die 170 US-Dollar gefallen. Das Tageschart hat sich deutlich bärisch eingetrübt. Es macht sich bemerkbar, dass der Konzern aktuell wenig Umsatzphantasien aufzeigen kann auf der anderen Seite neue Projekte wie das Apple Car eingestellt werden. Das macht sich im Aktienkurs bemerkbar. Der Konzern ist an der Schwelle sich neu erfinden zu müssen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 168,89 US-Dollar

Marktkapitalisierung: 2.65 Billionen US-Dollar

Umsatz 2023: 383,29 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 17,63 %

KGV 2024*: 27,38 %

4 Wochen Performance: - 9,87 %

Bewertung: leicht ĂĽberbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,56 %

* Prognose Der Konzern will nach der Aufgabe des Apple Cars verstärkt auf KI basierte Technologien in Zusammenhang mit dem IPhone setzen. Das Management hat sich aber bisher bedeckt gehalten, was dies konkret bedeutet. Die Aufgabe des Apple Cars unterstreicht, wie schwer es dem Konzern fällt neue Produktbereiche zu entwickeln, die Apple-like sind. Anleger stellen sich die berechtigte Frage, woher das Wachstum der Zukunft kommen soll. Dies unterstreicht, dass Apple vor der Herausforderung steht, sich einmal mehr neu zu erfinden.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat im Dezember ein Hoch bei 199,29 US-Dollar formatiert, konnte sich aber nicht in diesem Bereich halten. Es ging zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf dann dynamischer abwärts. Nach einer kleinere Zwischenerholung gab das Wertpapier weiter nach, wobei sich die Abgabedynamik in den letzten Handelstagen deutlich verstärkt hat.

Im Tageschart ist sehr gut zu erkennen, dass das Wertpapier im Zuge der Abgaben im Januar an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 183,49 US-Dollar) zurückgesetzt hat, sich hier aber wieder erholen konnte. Diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf noch einige Male angelaufen. In den letzten beiden Handelswochen ging es in kleinen Tageskerzen an dieser Linie entlang. Diese Durchschnittslinie wurde in der letzten Handelswoche verbindlich aufgegeben. Dieses Unterschreiten löste Anschlusskäufe aus. Die 200-Tage-Linie hat auch deshalb eine hohe Relevanz gehabt, dass sich die letzten Rücksetzer Ende des letzten Jahres, bzw. auch Anfang 2023, im Dunstkreis dieser Linie erholen konnten. Hinzukommt, dass die 20-Tage-Linie (aktuell bei 181,47 US-Dollar) inzwischen von oben durch die 200-Tage-Linie gelaufen ist, was das bärische Momentum noch einmal erhöht.

Mit dem Move hat sich das Tageschart eingetrübt. Denkbar ist, dass sich die Abgaben zunächst weiter fortsetzen könnten. Mögliche Anlaufziele könnten die 165,44 US-Dollar sein. Wird dieses Level aufgegeben und etabliert sich die Aktie per Tagesschluss unter dieser Marke, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an die 143,68 US-Dollar gehen könnten. Darunter könnte noch die 123,98 US-Dollar einen weiteren Support bieten.