EQS-News: Solarnative GmbH prüft Finanzierungsoptionen und erwägt Begebung einer Unternehmensanleihe

EQS-News: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Solarnative GmbH prüft Finanzierungsoptionen und erwägt Begebung einer Unternehmensanleihe



07.03.2024 / 10:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Solarnative GmbH prüft Finanzierungsoptionen und erwägt Begebung einer Unternehmensanleihe Hohe Nachfrage nach Mikro-Wechselrichtern auf Basis der patentgeschützten Hochfrequenztechnologie im Zuge des stark wachsenden Ausbaus privater Photovoltaik (PV)-Anlagen

Globales Marktvolumen für Mikro-Wechselrichter wächst bis 2026 auf mehr als 5,7 Mrd. Euro

Großes Interesse und erste Kooperationen mit namhaften Partnern untermauern überlegene Technologie Pressemitteilung, 7.3.2024 Die Solarnative GmbH, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie, will ihren Wachstumskurs beschleunigen und die Kapitalstruktur durch einen weiteren Finanzierungsbaustein diversifizieren. Dazu erwägt die Geschäftsführung die Begebung einer Hochzins-Unternehmensanleihe, die die bisherige Eigenkapitalaufnahme in Höhe von über 18 Mio. Euro ergänzen würde. Wechselrichter wandeln den Gleichstrom von Photovoltaik (PV) Anlagen in Wechselstrom um. Sog. Mikro-Wechselrichter steuern jedes Photovoltaikmodul einzeln. Der Markt für Mikro-Wechselrichter wächst nach Angaben von Energia Market Research mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17 % auf ein globales Volumen von 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2026. Wesentliche Treiber für die weltweit steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Mikro-Wechselrichtern sind die fortschreitende Energiewende sowie global steigende Stromverbräuche. Mikro-Wechselrichter haben gegenüber den bislang in Europa bei privaten PV-Anlagen dominierenden Strang-Wechselrichtern zahlreiche Vorteile in puncto verbesserte Dachflächennutzung und Stromausbeute, sowie höhere Sicherheit. Aufgrund des Sicherheitsaspekts sind die einzelsteuerbaren Mikro-Wechselrichter in den USA im Gebäude-Segment marktbeherrschend und Strang-Wechselrichter aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit zusätzlicher Abschaltelektronik für jedes PV-Modul zugelassen. Solarnative hat zum Jahreswechsel seine Lösung für sog. Balkonkraftwerke im Markt eingeführt und bietet damit Privathaushalten eine einfache und sichere Möglichkeit für die private Energiewende. Bis Mitte des Jahres ist die Markteinführung des Komplettsystems für private Dachanlagen geplant. „Dank unserer einzigartigen patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie haben wir mit dem ‚PowerStick‘ einen Mikro-Wechselrichter entwickelt, der nicht nur deutlich kleiner und leichter zu verbauen ist, sondern auch eine erhebliche längere Produktlebensdauer aufweist. Mit der geplanten zusätzlichen Finanzierungsmaßnahme wollen wir unseren Technologievorsprung nutzen und unser Tempo bei der Erschließung des deutschen Marktes deutlich beschleunigen, um anschließend sukzessive ins europäische Ausland zu expandieren", erklärt Julian Mattheis, CEO von Solarnative. Partnerschaften mit namhaften Branchenunternehmen unterstreichen die starke Attraktivität der technologischen Lösungen von Solarnative. Solarnative erwartet, hierzu in Kürze weitere Einzelheiten bekanntgeben zu können. Über Solarnative Solarnative ist ein deutsches GreenTech Unternehmen mit Hauptsitz in Kriftel bei Frankfurt am Main. Das modulare Plug & Play-System wurde entwickelt, um die Planung und Installation von PV-Anlagen zu erleichtern und zugleich den Ertrag und die Sicherheit zu maximieren. Das 2019 von Henk Oldenkamp (CTO) und Julian Mattheis (CEO) gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen. Für ihre Innovation des kleinsten und schnellsten Wechselrichters der Welt wurde Solarnative 2022 mit einem Award von Infineon ausgezeichnet. Pressekontakt:

Florina Thaler | +491722482111 | f.thaler@solarnative.com Follow Solarnative:

LinkedIn | Instagram | Facebook

07.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com