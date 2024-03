EQS-News: Wagner & Florack holt Felix Müller an Bord

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Bonn, 06. März 2024 – Die Investmentboutique Wagner & Florack AG verstärkt sich mit Felix Müller als „Director Business Development“. Müller war bis Ende Juni 2023 für Acatis tätig, wo er rund zweieinhalb Jahre den europäischen Vertrieb verantwortete. Davor war Felix Müller rund 17 Jahre im Produktmanagement Investment bei Swiss Life Deutschland Vertriebsservice tätig, zuletzt als Chefanalyst.



Felix Müller, Wagner & Florack „Mit Herrn Müller gewinnen wir einen sehr erfahrenen und versierten Kollegen, mit dem wir der zunehmenden Nachfrage aus dem institutionellen Bereich gerecht werden. Herr Müller wird es dem Portfoliomanagement-Team ermöglichen, den Fokus weiterhin in gewohnter Weise auf die Unternehmensanalyse legen zu können. Und natürlich wird er für zusätzliche Nachfrage aus dem Bereich der institutionellen Kunden sorgen und uns zudem wichtige strategische Impulse für den Vertrieb der Unternehmerfonds geben“, so Dominikus Wagner, Vorstand der Wagner & Florack AG und zusammen mit Dr. Dirk Schmitt Fondsmanager des „Unternehmerfonds“ sowie des „Unternehmerfonds flex“. Felix Müller dazu: „Wagner & Florack ist eine Perle, die von etlichen Marktteilnehmern noch nicht entdeckt wurde. Die beiden sehr diszipliniert agierenden Unternehmerfonds sind ein sehr gutes Basisinvestment, zu deren Weiterentwicklung ich aktiv beitragen möchte. Das Unternehmen Wagner & Florack hat einen großartigen Spirit, agiert innovativ, konsequent, sympathisch und wertschätzend. Ich freue mich Teil des Teams zu sein!“ Kontakt:

