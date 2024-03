EVP nominiert von der Leyen als Spitzenkandidatin für Europawahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Bukarest (Reuters) - Die konservative Parteienfamilie EVP hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin für die Europawahl Anfang Juni nominiert.

Die CDU-Politikerin wurde am Donnerstag auf dem EVP-Kongress in Bukarest mit 400 Ja-Stimmen und 89 Nein-Stimmen gewählt. Sie war die einzige Kandidatin. Sollte die EVP im neuen Europäischen Parlament erneut stärkste Kraft werden, hat von der Leyen gute Chancen auf eine zweite Amtszeit an der Spitze der Brüsseler Behörde.

In ihrer Bewerbungsrede nannte von der Leyen die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie den Aufstieg Chinas als die wichtigsten Herausforderungen für die 27 EU-Mitgliedsstaaten. "Und hier zu Hause versuchen die Freunde von (Russlands Präsident Wladimir) Putin, unsere Geschichte umzuschreiben und unsere Zukunft zu kapern", fügte sie hinzu. "Es darf keinen Zweifel daran geben, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht."

Von der Leyen sagte, sie wolle in einer zweiten Amtszeit als Kommissionspräsidentin die EU-Wirtschaft voranbringen, gegen irreguläre Einwanderung vorgehen, die Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmen stärken sowie die Landwirte unterstützen. Sie kündigte zudem an, sich für mehr finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland einzusetzen.

Von der Leyen war zuvor von der CDU als Spitzenkandidatin nominiert worden. Auch die CSU hatte sich hinter sie gestellt. In der CDU-Bundesvorstandssitzung vergangenen Montag hatte Parteichef Friedrich Merz nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen darauf verwiesen, dass die mangelnde Popularität von der Leyens bei Unionswählern ein Problem im Wahlkampf sein könne.

Die großen Parteienfamilien in der EU hatten sich darauf verständigt, das Prinzip der Spitzenkandidaten bei der Europawahl Anfang Juni einzuhalten. Danach kann die stärkste Fraktion im neuen Europaparlament Anspruch auf den Chefposten der EU-Kommission erheben, den nur eine Person bekommen soll, die vorher bei der Europawahl antrat. Die EVP liegt in Umfragen vorne.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs müssen sich nach der Wahl auf einen Vorschlag einigen, danach steht die Wahl durch das neue Europäische Parlament an. Nach Informationen von EU-Diplomaten könnte von der Leyen auf die Unterstützung von 26 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs rechnen. Nur Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban dürfte nicht zustimmen, Einstimmigkeit ist allerdings nicht notwendig.

Im Parlament strebt von der Leyen eine Unterstützung der Parteien der Mitte an. Dies schließe Liberale, Grüne, Sozialdemokraten und aber wohl auch Teile der rechten Gruppierung der "Konservativen und Reformer" (ECR) ein, der etwa die polnische PiS-Partei, aber auch die Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angehören, hieß es bei EU-Diplomaten. Letzteres könnte die Unterstützung der Grünen gefährden. "Wir erwarten von Frau von der Leyen eine klare Abgrenzung zu nationalistischen und extremen Parteien", forderte der Sprecher der deutschen Grünen im EP, Rasmus Andresen.

Am Wochenende hatten die europäischen Sozialisten (SPE), zu denen auch die SPD gehört, den luxemburgischen Arbeitsminister Nicolas Schmit als ihren Spitzenkandidaten nominiert.

