GNW-Adhoc: Accumulus Synergy erweitert sein Führungsteam um zwei Führungskräfte von Weltklasse

BURLINGAME, Kalifornien, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy,

Inc. (?Accumulus") gab heute die Ernennung von Chanille Juneau, Chief Product Officer, und Dr. Kevin Charest, Chief Information Security Officer, bekannt. Mit den Neueinstellungen besetzt Accumulus kritische Bereiche mit versierten Führungskräften, während das Unternehmen nach der Einführung seiner Plattform zu Beginn dieses Jahres in eine Phase erheblichen Wachstums eintritt. ?Ich freue mich sehr, Frau Juneau und Herrn Dr. Charest in unser Team aufzunehmen", so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus. ?Wir treiben das Ökosystem der Biowissenschaften und der Regulierung in Richtung datengesteuerter Lösungen voran, was Innovation und ein Engagement für Sicherheit erfordert. Frau Juneau hat eine enorme Erfolgsbilanz bei der Markteinführung von Produkten für den datenzentrierten Informationsaustausch in regulierten Branchen vorzuweisen und Herr Dr. Charest verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Cybersicherheit, unter anderem beim US-amerikanischen Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste, HITRUST, und BlueCross BlueShield. Gemeinsam werden sie die Art und Weise verändern, wie vertrauliche und geschützte Informationen zwischen der Branche und den Aufsichtsbehörden ausgetauscht und gesichert werden, während wir uns bemühen, wichtige Therapien für Menschen weltweit drastisch zu beschleunigen." Chanille Juneau kommt zu Accumulus Synergy von Berry Appleman & Leiden LLP, wo sie als Chief Technology Officer tätig war und die Teams für Produkte und Automatisierung leitete. Unter der Leitung von Frau Juneau entwickelte das firmeneigene Team für technische Produkte branchenführende Softwarelösungen, die dazu beitrugen, dass das Unternehmen 2023 in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company World aufgenommen wurde. Ihr innovativer Ansatz und ihr einzigartiges Data-Science-Produktangebot wurden auch mit anderen Preisen ausgezeichnet, darunter der Legal Technology Trailblazers Award des National Law Journal, der Tech Titans Corporate Innovation Award und der SIIA CODiE Award 2020 für die beste juristische Lösung. Bei Accumulus Synergy ist Frau Juneau künftig für die Produktstrategie, die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der gesamten Plattform zuständig. Frau Juneau besitzt einen Bachelorabschluss in Biomedizinischen Wissenschaften mit einem internationalen Zertifikat für spanischsprachige Länder und einen Masterabschluss in Personalentwicklung der Texas A&M University. Dr. Kevin Charest kommt zu Accumulus Synergy von HITRUST, wo er zeitgleich als Chief Information Security Officer und Chief Technology Officer tätig war. Dr. Charest verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in unternehmerischen und leitenden Positionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor, unter anderem als CISO für das Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (Health and Human Services, HHS) in der Regierung der Vereinigten Staaten. Bei Accumulus Synergy wird Dr. Charest für alle Aspekte des Informationssicherheitsprogramms und der unternehmensweiten Technologieinitiativen verantwortlich sein. Dr. Charest hat einen Bachelorabschluss in Informatik von der University of Central Arkansas, einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft von der University of West Georgia und einen Doktortitel in Cybersicherheit von der Capella University. Darüber hinaus diente er in der Vergangenheit als Soldat im United States Marine Corps und in der U.S. Army. Über Accumulus Synergy Accumulus Synergy ist ein globaler, gemeinnütziger Branchenverband, der eine neue Plattform für den Datenaustausch entwickelt, die die Zusammenarbeit und Effizienz zwischen Unternehmen der Biowissenschaften und globalen Zulassungsbehörden verbessern und ihren Nutzern die Möglichkeit geben soll, dynamische, datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen. Accumulus arbeitet mit den wichtigsten Interessenvertretern im Ökosystem der Regulierung der Biowissenschaften zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu erhalten, die die Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des Datenschutzes in den Bereichen Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie den Austausch und die Einreichung von Zulassungsunterlagen erfüllen soll. Zu den Sponsoren von Accumulus Synergy gehören 12 weltweit führende Pharmaunternehmen. Medienkontakt: Jack Quigley jack.quigley@accumulus.org (mailto:jack.quigley@accumulus.org) 445.237.9277 °