Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump/Biden

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Trump/Biden:

"Beunruhigend für Biden muss besonders sein, dass er nicht als Favorit in den politischen Zweikampf startet. Dabei kann der Präsident auf gute Wirtschaftszahlen verweisen. Er ist ein Mensch mit Empathie. Und er hat die Nato im Ukraine-Krieg geeint. Trump hingegen will sich mit der Kandidatur nicht zuletzt der Verfolgung von 91 mutmaßlichen Straftaten entziehen. Er hetzt mit faschistischem Vokabular gegen Andersdenkende. Und er ermuntert Russland, Nato-Staaten zu überfallen. Trotzdem würden laut einer aktuellen Umfrage der "New York Times" derzeit 48 Prozent der Amerikaner für Trump und nur 43 Prozent für Biden stimmen."/yyzz/DP/nas