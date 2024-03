US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 111,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,08 Prozent.

Zum Handelsauftakt zeigten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe keine Veränderung. In der vergangenen Woche verharrte die Zahl der Hilfsanträge auf 217 000 und damit auf einem niedrigen Niveau. Dies konnte die Kurse der Anleihen aber nicht belasten.

Am Markt warten die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar, der am Freitag erwartet wird. Ebenfalls zum Handelsauftakt zeigten neue Daten, dass die Produktivität der US-Wirtschaft im abgelaufenen Quartal deutlich gestiegen ist./jkr/bgf/jha/