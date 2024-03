Biden nutzt Rede zur Lage der Nation für Wahlkampf - Trump, Steuern, Nahost

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden neben einer Reihe anderer Wahlkampfthemen seinen Kontrahenten Donald Trump ins Visier genommen.

Die 68-minütige Rede ("State of the Union") am Donnerstagabend (21.00 Uhr Ortszeit) vor dem US-Kongress wurde live im Fernsehen übertragen, so dass der 81-Jährige Millionen potenzielle Wähler erreichte. Der Demokrat betonte seine unterschiedlichen Standpunkte zu seinem Rivalen Trump bei vielen Themen, etwa Abtreibung und Steuern. Den Namen des Republikaners nannte er nicht. Umfragen zeigen, dass beide in etwa gleichauf sind. Die meisten Wähler sind aber unzufrieden mit einer Neuauflage des Duelles der beiden betagten Männer.

Biden warf seinem Amtsvorgänger vor, sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin anzubiedern und ließ auch den Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 nicht unerwähnt. "Mein Vorgänger und einige von Ihnen hier versuchen, die Wahrheit über den 6. Januar zu vertuschen. Das werde ich nicht tun", sagte Biden. "Man kann sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinnt." Er kritisierte Trump auch für Äußerungen, in denen er den russischen Präsidenten Putin aufforderte, in andere Nato-Staaten einzumarschieren, wenn diese nicht mehr für die Verteidigung ausgäben.

Biden sprach auch über den Nahen Osten und betonte, er habe sich für eine sechswöchige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ausgesprochen. Zudem werde das US-Militär einen provisorischen Hafen an der Mittelmeerküste des Gazastreifens bauen, um auf dem Seeweg humanitäre Hilfe in das Kriegsgebiet zu bringen. Ein Einsatz von US-Soldaten in dem in weiten Teilen zerstörten Palästinensergebiet sei nicht vorgesehen.

Weiteres Thema Bidens waren seine Steuerpläne. Er will Wohlhabende und Unternehmen stärker besteuern. So forderte er erneut eine "Milliardärssteuer", die einen Mindeststeuersatz von 25 Prozent für US-Amerikaner mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar vorsieht. "Ich bin Kapitalist. Sie wollen eine Million oder Millionen von Dollar verdienen? Das ist großartig. Zahlen Sie nur Ihren gerechten Anteil an Steuern", sagte er. Allerdings haben die meisten Steuerpläne Bidens nur eine geringe Chance auf Verwirklichung, da die Demokraten dafür die Mehrheit in beiden Kongresskammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, benötigen. Allerdings verfügen die Demokraten nur im Senat über die Mehrheit, im Repräsentantenhaus habe diese die Republikaner.

Am Ende seiner Rede erwähnte Biden noch sein Alter. Er habe im Laufe seines Berufslebens beides zu hören bekommen: Er sei entweder zu jung oder zu alt. "Ob jung oder alt, ich habe immer gewusst, was Bestand hat", sagte er. Er verwies zudem darauf, dass Trump fast im gleichen Alter sei. Trump wird im Juni 78.

