Chart des Tages 🔴 ETHEREUM (08.03.2024)

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, wird heute mit einem Plus von fast 2,5 % gehandelt und setzt damit die Ende Januar begonnene dynamische Aufwärtsbewegung fort. Bitcoin selbst ist in den letzten Tagen nicht mehr so schnell gewachsen, obwohl er sich immer noch in der Nähe von Allzeit-Rekordhöhen bewegt. Kryptowährungen werden durch einen schwächer werdenden US-Dollar und die zunehmenden Hinweise der US-Notenbank, dass Zinssenkungen nur eine Frage der Zeit sind und eine "Normalisierung" der Geldpolitik unmittelbar bevorsteht, angekurbelt, was den risikofreien Zinssatz senken und somit das Interesse an risikoreichen Anlagen steigern könnte.

Die Marktdynamik deutet darauf hin, dass sich das Kapital intensiv mit Ethereum und zunehmend auch mit kleineren Projekten (Altcoins) besch√§ftigt, was mit dem historischen Muster fr√ľherer Bullenm√§rkte √ľbereinstimmt.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Gewinne des Altcoin-Marktes in der Vergangenheit nur nach der Halbierung von Bitcoin selbst beschleunigt haben, während der Zyklus jetzt etwas anders sein könnte, da Bitcoin vor der Halbierung neue historische Höchststände erreichte, was noch nie zuvor passiert ist.

Das Projekt erwartet zwei wichtige Katalysatoren f√ľr die Entwicklung des Netzwerks:

die Halbierung von Bitcoin selbst und die m√∂gliche SEC-Zulassung des Ethereum-ETF. In einem solchen Szenario scheint der Bereich um 5.000 $ in diesem Jahr ein realistisches Ziel zu sein, was das Potenzial f√ľr eine Aufw√§rtsbewegung von 25 % impliziert.

Ethereum-Chart (D1) / Chartanalyse

