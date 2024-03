DAX-FLASH: Rekordjagd geht weiter vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax winken auch am Freitag neue Höchststände. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf einen weiteren Rekord von 17 895 Punkte. Damit würde er das bisherige Jahresplus auf fast 7 Prozent ausbauen.

In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vorabend neue Rekordstände erreicht. Insgesamt wurden die Zinshoffnungen der Anleger durch die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und die Signale der Europäischen Zentralbank am Vortag bestärkt. Die Investoren setzen darauf, dass die Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen. Auch an Asiens Börsen dominierten die Käufer.

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Die Privatwirtschaft hatte im Vormonat weniger Stellen geschaffen als erwartet, wie die ADP-Daten am Mittwoch gezeigt hatten./ag/stk