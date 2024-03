EQS-News: bayme vbm Pressemitteilung zur Abschluss-/Auftaktveranstaltung „Frauen in Führungspositionen“: Projekt zur gezielten Förderung weiblicher Nachwuchstalente geht in achte Staffel

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Projekt zur gezielten Förderung weiblicher Nachwuchstalente geht in achte Staffel

Brossardt: „Passgenau qualifizieren, Anteil von Frauen in leitender Funktion erhöhen“



(München, 08.03.2024). Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm engagieren sich seit mittlerweile vierzehn Jahren mit dem Projekt „Frauen in Führungspositionen“ für die Förderung von weiblichen Fachkräften mit Führungspotenzial. bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont anlässlich der Veranstaltung zum Abschluss der laufenden siebten und zum Auftakt der achten Staffel den Stellenwert des Projektes für die Förderung von Frauen im Freistaat: „Unsere Unternehmen sind auf gut qualifizierte Nachwuchstalente angewiesen, diese wiederum haben in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gute Karriere- und Aufstiegschancen. Indem wir weibliche Fachkräfte durch passgenaue Qualifikation gezielt weiterbilden, erhöhen wir mittel- und langfristig den Anteil von Frauen in leitenden Positionen. Gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen unterstützen wir Frauen mit Führungspotenzial dabei, ihre fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.“



Die Initiative gibt den Frauen über zwei Jahre lang mit Workshops, Mentoringprogrammen sowie einer Lern- und Kommunikationsplattform die Möglichkeit, ihre persönlichen Stärken weiterzuentwickeln und für sich neue Perspektiven im Unternehmen zu entdecken. Dabei bezieht das Projekt die Geschäftsführung, die direkten Führungskräfte und die HR-Beteiligten sowie unternehmensinterne Mentor*innen mit ein. Die Teilnehmerinnen erarbeiten Strategien und Praktiken zur Übernahme von Führungsverantwortung. Gleichzeitig trainieren sie Soft Skills für Führungskräfte.



Die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf, bekräftigt: „Es ist für unsere Wirtschaft unerlässlich, dass Frauen auch in den Führungsetagen mehr Verantwortung übernehmen. Das Projekt „Frauen in Führungspositionen“ von bayme vbm ist genau der richtige Ansatz, um dies zu erreichen. Netzwerke und Mentoring-Programme ermöglichen es Frauen sich auf der Karriereleiter gegenseitig zu unterstützen und wichtige Kontakte zu knüpfen.“

Zum Abschluss der siebten Staffel des Projektes zieht Brossardt ein positives Fazit, macht aber auch klar, dass weiter Bedarf besteht: „Seit 2010 haben sich insgesamt knapp 370 Frauen erfolgreich beteiligt, bei der siebten Staffel waren es 63 Teilnehmerinnen. Die große Nachfrage aus den Unternehmen und deren eigenes Engagement bestärkt uns, das Projekt in der achten Staffel weiterzuführen und so die Zahl von Frauen in Führungspositionen weiter zu steigern.“



Kontakt: Stefanie Eizenberger, Tel. 089-551 78-370, E-Mail:

