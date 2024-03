EQS-News: Pressemitteilung des Roman Herzog Instituts (RHI): Das RHI begrüßt die Historikerin Prof. Dr. Vanessa Conze und den Unternehmer Andreas F. Karl in seinen Gremien

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges

RHI begrüßt die Historikerin Prof. Dr. Vanessa Conze und den Unternehmer Andreas F. Karl in seinen Gremien

Rodenstock: „RHI lebt von wissenschaftlichem und praktischem Know-how“



(München, 08.03.2024). Das Roman Herzog Institut (RHI) begrüßt in seinen Gremien zwei neue Mitglieder: Die Historikerin Prof. Dr. Vanessa Conze, Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, ist ab sofort neues Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des RHI. Der Unternehmer Andreas F. Karl, Geschäftsführer der Andreas Karl GmbH & Co. KG in Fahrenzhausen, ist neues Mitglied im Vorstand des Instituts.



Prof. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI, erklärte dazu: „Wir freuen uns sehr, mit Prof. Dr. Vanessa Conze eine Historikerin in unseren Wissenschaftlichen Beirat aufnehmen zu können. Denn wir wollen die Arbeit unseres Instituts thematisch weiter öffnen, um einen noch breiteren interdisziplinären Diskurs anstoßen zu können. Ich bin mir sicher, dass Prof. Dr. Conze mit ihrer wissenschaftlichen Expertise das RHI enorm bereichern wird.“ Zu den Forschungsschwerpunkten der aus Düsseldorf stammenden Historikerin gehören unter anderem die Geschichte der europäischen Integration sowie die politische Kulturgeschichte.



Über das neue RHI-Vorstandsmitglied Andreas F. Karl sagte Prof. Rodenstock: „Mit Andreas F. Karl wird der Geschäftsführer eines traditionsreichen und international tätigen Familienbetriebs Mitglied in unserem Vorstand. Herr Karl wird mit viel praktischem Sachverstand und unternehmerischem Weitblick dazu beitragen, die Arbeit unseres Instituts voranzubringen. Denn das RHI lebt nicht nur von wissenschaftlichem, sondern auch von praktischem Know-how aus der Wirtschaft.“ 1935 als Handwerksbetrieb gegründet, fertigt die Firma Karl seit über 50 Jahren am Standort Deutschland technische Arbeitsplatzsysteme und Betriebseinrichtungen.



Das Roman Herzog Institut

Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und Zukunft auseinander. Gegenwärtige Schwerpunkte sind das Verhältnis von „Demokratie und Autokratie“ sowie „gute Führung“ auf strategischer Ebene. Dazu lädt das Institut Expert*innen verschiedenster Disziplinen nach München ein. Neben der Herausgabe eigener Publikationen und der Ausrichtung wissenschaftlicher Veranstaltungen geht das Institut in seinen YouTube- und Podcast-Formaten mit bekannten Wissenschaftler*innen in die Tiefe der Themen und ihrer Forschung.



Sie finden die digitalen Inhalte des Roman Herzog Instituts hier auf YouTube.



Weitere Informationen zum RHI, seinen Publikationen und Veranstaltungen finden Sie hier.



Kontakt: Maximilian Stoib, Tel. 089-551 78-335, E-Mail:

