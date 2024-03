STOXX Europe 200 small® - Die saisonale “Größen”-Strategie

Im weiteren Jahresverlauf fällt der Vergleich für den Stoxx Europe 200 small® allerdings weniger vorteilhaft aus. Gerade bei der Jahresmitte handelt es sich für die europäischen „small caps“ um eine echte „Kraut und Rüben“-Phase. Auf Basis der bisherigen Beobachtungen lässt sich eine Investmentstrategie entwickeln, welche im Januar und Februar eines jeden Jahres auf den Stoxx Europe 200 small® und den Rest des Jahres auf den marktbreiten Stoxx Europe 600® setzt. Wer diesen Ansatz seit den 1980er-Jahren konsequent umgesetzt hätte, konnte die europäischen „blue chips“ um den Faktor zwei schlagen. Die schwierige Periode zur Jahresmitte ist allerdings kein Privileg der kleinen Titel, sondern die Monate August/September sind generell herausfordernd. So könnte man unter saisonalen Aspekten hier die Engagements ruhen lassen, was zu einer weiteren Strategie führt: Investiere zu Jahresbeginn in „small caps“, halte in den heißen Sommermonaten „Cash“ und sei im Rest der Zeit in den Stoxx Europe 600® engagiert. So lässt die Performance weiter deutlich steigern und der Stressfaktor reduzieren, denn 24 positiven Gesamtjahren beim Stoxx Europe 600® stehen 26 bei Strategie 1 und sogar 30 bei dem saisonalen small cap/large cap-Ansatz gegenüber.

STOXX Europe 200 small® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX Europe 200 small®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

