US-Arbeitsmarkt auch im Februar robust - 275.000 neue Stellen

Der US-Arbeitsmarkt hat sich auch im Februar robust entwickelt.

Es kamen 275.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit 200.000 gerechnet, nach revidiert 229.000 (bislang: 353.000) im Januar. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote lag im Februar bei 3,9 Prozent. Experten hatten 3,7 Prozent erwartet.

Die US-Notenbank Federal Reserve fährt eine Hochzinspolitik und will damit die Inflation eindämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Wirtschaft wachse in einem "soliden Tempo", sagte Fed-Chef Jerome Powell jüngst. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass sie kurzfristig in eine Rezession abrutsche oder in irgendeiner Form davon bedroht sei. Nach teils aggressiven Erhöhungen pausierte die US-Notenbank mehrmals und hielt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant. Mit einer Zinswende nach unten rechnen Experten erst zur Jahresmitte.