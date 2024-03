USA: Arbeitslosenquote steigt auf 3,9 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar überraschend und deutlich erhöht. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet.

Laut Ministerium sind im Februar 334 000 Personen arbeitslos geworden. Die Gesamtzahl wird mit 6,5 Millionen angegeben. Im längeren Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aber immer noch relativ niedrig.

Die Entwicklung auf dem Jobmarkt ist mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt kann zu deutlicheren Lohnzuwächsen führen und den allgemeinen Preisanstieg verstärken. Schwächt sich der Arbeitsmarkt ab, verringern sich tendenziell die Inflationsrisiken./bgf/jsl/mis