Führende EZB-Währungshüter erwarten Zinssenkung vor Sommerpause

Frankfurt/Paris/Vilnius (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht mehrerer ihrer führenden Währungshüter voraussichtlich noch vor der Jahresmitte erstmals wieder die Zinsen senken.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sehen die EZB angesichts der abebbenden Inflation auf Kurs, in den kommenden Monaten die Zinswende zu vollziehen, wie sie am Freitag in separaten Medieninterviews sagten. Am Finanzmarkt wird derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent davon ausgegangen, dass die EZB auf ihrer Zinssitzung im Juni die Zinsen nach unten setzen wird. Für die April-Sitzung der Euro-Notenbank sind das aktuell nur 14 Prozent.

Die EZB werde sich bei ihren Zinsentscheidungen an den Wirtschaftsdaten orientieren, sagte Nagel im Podcast Table Today. "Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass wir möglicherweise noch vor der Sommerpause eine Zinssenkung sehen könnten", sagte er. Das werde ganz klar von den Daten abhängig sein. "Aber die Aussichten haben sich, was das angeht, aufgehellt, das möchte ich auch festhalten", führte er aus. Die Zinserhöhungen der EZB zeigten Wirkung. "Die Inflationsrate geht deutlich zurück." Mit den aktuellen neuen Projektionen der EZB-Volkswirte, die auf der Ratssitzung besprochen worden seien, gehe die EZB davon aus, dass sie ihr Inflationsziel von zwei Prozent im Jahr 2025 erreichen werde.

Die Euro-Wächter der EZB hatten auf ihrem geldpolitischen Treffen am Donnerstag in Frankfurt entschieden, vorerst die Füße stillzuhalten. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Horten überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bleibt damit weiter auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. Auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss lenkte EZB-Präsidentin Christine Lagarde allerdings den Blick auf den Juni. Denn dann wisse die Notenbank mehr hinsichtlich der Inflationsentwicklung als im April. Die nächsten Zinssitzungen der Euro-Notenbank finden am 11. April und danach am 6. Juni jeweils in Frankfurt statt.

LITAUENS NOTENBANKCHEF: JUNI-SENKUNG "SEHR WAHRSCHEINLICH"

Laut Banque-de-France-Chef Villeroy gab es auf der Zinssitzung einen breiten Konsens darüber, damit zu beginnen, die Zinsen allmählich zu senken, statt zu lang zu warten. Das exakte Timing sei für die Währungshüter eine untergeordnete Angelegenheit, sagte er am Freitag dem Radiosender BFM Business. "Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es im Frühling eine erste Zinssenkung geben wird. Ich erinnere daran, dass der Frühling eine Jahreszeit ist, die von April bis zum 21. Juni dauert", erläuterte er. Litauens Notenbankchef Gediminas Simkus rechnet nun mit einem Schritt nach unten im Juni. "Meiner Einschätzung nach ist der Juni der Monat, in dem eine Zinssenkung wirklich sehr wahrscheinlich ist", sagte er am Freitag zu Journalisten in Litauens Hauptstadt Vilnius.

Simkus' EZB-Ratskollege, Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann sagte auf einer Konferenz in Wien, die EZB habe auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag zwar beschlossen, die Schlüsselsätze nicht zu verändern. Aber möglicherweise sei eine Veränderung in Vorbereitung. Finnlands Notenbankchef Olli Rehn äußerte in einem Blogbeitrag die Einschätzung, dass das Risiko einer zu frühen Zinssenkung inzwischen gesunken sei. "Meine eigene Einschätzung ist, dass auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Prognose die Risiken einer zu frühen Zinssenkung aus Sicht der Inflationskontrolle deutlich abgenommen haben."

