Devisen: Eurokurs bleibt klar über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0937 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0932 (Donnerstag: 1,0895) US-Dollar festgesetzt.

Datenseitig bleibe der Wochenauftakt ruhig, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Verlauf der Woche aber stünden vor allem in den USA wieder wichtige Veröffentlichungen an.

Den Auftakt für den Reigen im Vorfeld der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche geben die Verbraucherpreise am Dienstag. Die Vorgaben sind den Helaba-Experten zufolge gemischt.

Während die Erzeugerpreise in verschiedenen Segmenten der Preisstatistik noch auf nachlassenden Preisdruck hinwiesen, stiegen andere Indikationen wie etwa die Preissetzungsabsichten der Unternehmen im Trend der letzten Monate an./la/zb