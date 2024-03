EQS-News: ESPG AG: Gute Resonanz für Beschlussvorschläge zur Änderung der Anleihebedingungen und Einladung zum Management-Call für Anleihe-Investoren

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

ESPG AG: Gute Resonanz für Beschlussvorschläge zur Änderung der Anleihebedingungen und Einladung zum Management-Call für Anleihe-Investoren



11.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Gute Resonanz für Beschlussvorschläge zur Änderung der Anleihebedingungen und Einladung zum Management-Call für Anleihe-Investoren Positives Feedback von Anleihe-Investoren für geplante Änderung der Anleihebedingungen

ESPG erinnert Anleger an Anmeldefrist am 15. März 2024 und Stimmabgabe vom 18. März bis zum 20. März 2024

Management Call am 14. März 2024 für Anleihe-Investoren Köln, 11. März 2024: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, verzeichnet gute Fortschritte bei der Anmeldung ihrer Anleihegläubiger zur Beschlussfassung über die geplante Änderung der Anleihebedingungen. Die Abstimmung ohne Versammlung wird im Zeitraum vom 18. März bis zum 20. März 2024 stattfinden. Stimmberechtigte Anleihegläubiger werden gebeten sich bei dem von der Gesellschaft mit der Abstimmungsleitung beauftragten Notar Herrn Dr. Johannes Beil spätestens bis zum Ablauf des 15. März 2024 anzumelden und zwischen dem 18. März und 20. März 2024 abzustimmen.



Der Vorstand hat bislang in Gesprächen mit verschiedenen Anleihegläubigern ausnahmslos positives Feedback bezüglich der geplanten Aussetzung des Gesamt-LTV-Covenants zum 31. Dezember 2023 erhalten. Anleihegläubiger mit einem wesentlichen Anteil haben bereits signalisiert, dass sie auch dem Beschlussvorschlag positiv gegenüberstehen, Herrn Klaus Nieding als gemeinsamen Vertreter dazu zu ermächtigen, den Gesamt-LTV-Covenant, falls erforderlich, auch für das Jahr 2024 auszusetzen. Weitere Details des Vorgehens bis zum Ende der Laufzeit der Anleihe im September 2026 werden in den nächsten Tagen auf der Website der ESPG bekannt gegeben.



Breiter Rückhalt für beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen

Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, kommentiert: „Nach den konstruktiven Gesprächen mit Anleihe-Investoren rechnen wir mit einer breiten Zustimmung zur Aussetzung des LTV-Covenants für das abgelaufene Jahr, sollte sich dies als erforderlich herausstellen. Gleichwohl mussten wir feststellen, dass der Anmeldeprozess zur Abstimmung ohne Versammlung mitunter länger dauert, als von Anlegern erwartet. Daher bitten wir jeden Gläubiger, die Anmeldung so früh wie möglich in die Wege zu leiten.“



Neben der Anmeldung müssen die Anleger einen Eigentumsnachweis und einen Sperrvermerk einreichen. Stimmberechtigte Personen finden auf der ESPG-Website unter „Investor Relations“ zudem ein Formular zur Stimmabgabe, das zwischen dem 18. und 20. März 2024 an den Abstimmungsleiter zu übersenden ist. Alternativ kann auch Herr Nieding als Stimmrechtsvertreter oder eine sonstige Person zur Stimmabgabe bevollmächtigt werden. Entsprechende Vollmachtsformulare stehen ebenfalls auf der ESPG-Website zur Verfügung. Eine Aufforderung der Anleihegläubiger zur Stimmabgabe wurde im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht: https://espg.space/de/investor-relations/anleihe-2018-2026/. Die Anmeldungen und Vermerke sind zu senden an espg@notariat-bergstrasse.de. Im Falle von Gegenanträgen oder Ergänzungsverlangen werden die Formulare für die Stimmabgabe und die Stimmrechtsvertretervollmacht auf der ESPG-Website aktualisiert.



Management-Call für Anleihe-Investoren am 14. März 2024

Das Management wird am 14. März 2024 um 14.00 Uhr (GMT) / 15.00 Uhr (CET) einen Investoren-Call mit weiterführenden Informationen zur beabsichtigten Änderung der Anleihebedingungen und zu den weiteren Beschlussgegenständen sowie mit Informationen zum Ablauf der Abstimmung durchführen. Einwahldaten und Anmeldekontakte werden auf der Website der ESPG eingestellt.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: „Die beabsichtigte Anpassung der Anleihebedingungen und die Erweiterung des Mandats des gemeinsamen Vertreters eröffnen uns die notwendige Flexibilität, um unser Geschäft in einer ähnlichen Dynamik weiterentwickeln zu können, wie wir es bereits im Vorjahr erfolgreich getan haben. Im Jahr 2023 haben wir unsere Mieteinnahmen um etwa 22 Prozent auf rund 12,7 Millionen Euro gesteigert. Damit bleiben wir klar auf Wachstumskurs. Wir wollen gemeinsam mit unseren Investoren die ESPG zu dem Marktführer für Science Parks in Europa entwickeln.“



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt:

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de

