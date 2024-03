EQS-News: LAIQON AG: Letztes Wandlungsfenster für Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV 2020/24) beginnt im Mai 2024

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Anleihe

LAIQON AG: Letztes Wandlungsfenster für Wandelschuldverschreibung 2020/24 (WSV 2020/24) beginnt im Mai 2024



11.03.2024 / 14:58 CET/CEST

WSV 2020/24: Wandlungspreis: EUR 4,8534

Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25 Hamburg, 11. März 2024. Wandlungsfenster: 03. - 31.05. 2024 Das letzte Wandlungsfenster für die von der LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds AG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) emittierte 5,50 %-Wandelschuldverschreibung 2020/2024 (ISIN: DE000A289BQ3 / WKN: A289BQ) mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio. EUR beginnt am 03. Mai 2024 und endet am 31. Mai 2024 16:00 Uhr. Die Schuldverschreibungen sind am 17. Juli 2024 zur Rückzahlung fällig. Die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, wird als Transaction Services-Bank die Depotbanken der Investoren über WM Datenservice auf das letzte Wandlungsfenster der Wandelschuldverschreibung 2020/24 hinweisen. Wandlungspreis: EUR 4,8534 Der anfängliche Wandlungspreis je Aktie der WSV 2020/24 betrug EUR 5,00. Aufgrund der in den Emissionsbedingungen enthaltenen Regelungen, die zugunsten der Anleihegläubiger einen Verwässerungsschutz insbesondere im Fall von Kapitalmaßnahmen und Dividendenausschüttungen der Gesellschaft vorsehen, wurde der Wandlungspreis mittlerweile auf EUR 4,8534 angepasst. Das Wandlungsverhältnis beträgt somit derzeit rund 1:10.302,0563. Das heißt, dass nach dem derzeitigen Wandlungsverhältnis für eine Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 50.000,00 insgesamt 10.302 Stückaktien der Gesellschaft ausgegeben werden. Ein Bruchteilsausgleich findet gemäß den Emissionsbedingungen in der Regel nicht statt. Investoren unterstützen Wachstumsstrategie GROWTH 25 Bisher wurden von Investoren bis März 2024 in den zurückliegenden Wandlungsfenstern rund 20 % vom Gesamtnennbetrag der WSV 2020/24 in Höhe von 5 Mio. EUR in Aktien gewandelt. Weitere rund 20 % des genannten Gesamtnennbetrags werden vom Vorstand der LAIQON AG und damit verbundenen Rechtseinheiten gehalten und dienen der langfristigen Beteiligungsstrategie. Darüber hinaus haben Gespräche mit weiteren der Gesellschaft bekannten Investoren stattgefunden, weshalb der Vorstand der LAIQON AG zum heutigen Zeitpunkt davon ausgeht, dass mindestens weitere rund 20 % der Investoren von Ihrem Wandlungsrecht zum Tausch in Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen werden. Investoren, die von Ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, werden gebeten, die unter der Domain www.laiqon.ag in der Rubrik Investor Relations/Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2020/24 zur Verfügung stehende Wandlungserklärung an Ihre Depotbank zu übersenden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ir@laiqon.com. Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von 6,1 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten „Best-in-Class Direct“ Vertriebsansatz als auch über „Inside-White Label Partnerschaften“. (Stand der Zahlenangabe: 31.12.2023) Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 LAIQON AG: laiqon.ag Mail: presse@laiqon.com



