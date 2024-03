EU-Umweltagentur fordert Vorsorge gegen Überschwemmungen und Hitzewellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Europa muss sich auf katastrophale Klima-Risiken vorbereiten. Das teilte die EU-Umweltagentur am Montag mit.

Zu den Gefahren zählten Überschwemmungen und tödlichen Hitzewellen. Der sich verschärfende Klimawandel werde in diesem Jahrhundert jeden Teil der Wirtschaft und Gesellschaft treffen, heißt es in der ersten Studie der Behörde zu Klimarisiken in Europa. Demnach ist Europa der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt.

Der Umweltagentur zufolge wird das Ausmaß der Schäden auch davon abhängen, ob die politischen Entscheidungsträger jetzt handelten. Mögliche Maßnahmen seien ein verbesserter Versicherungsschutz, eine Neugestaltung der Infrastruktur und die Einführung von Gesetzen zum Schutz von Arbeitnehmern im Freien vor tödlicher Hitze.

Die EU-Behörde skizziert in ihrem Ausblick mehrere Szenarien. Unter pessimistischen Annahmen werden bis zum Ende des Jahrhundert Hunderttausende Menschen den Hitzetod sterben. Allein die Überschwemmungen von Küstenregionen würden demnach einen Schaden von jährlich einer Billion Euro übersteigen. Die EU-Kommission wird ihre Antwort auf den Bericht am Dienstag veröffentlichen.

(Bericht von Kate Abnett, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Ralf Banser.