IRW-News: 1847 Holdings LLC: 1847 Holdings-Tochter ICU Eyewear kündigt strategischen Ausbau ihrer Partnerschaften an und sichert sich über Marktführer im US-Einzelhandel 300 neue Standorte

IRW-PRESS: 1847 Holdings LLC: 1847 Holdings-Tochter ICU Eyewear kündigt strategischen Ausbau ihrer Partnerschaften an und sichert sich über Marktführer im US-Einzelhandel 300 neue Standorte

Über die Kooperation mit ihrem größten Einzelhandelspartner kann die Gesellschaft ihr Filialnetz auf über 2200 Läden steigern

NEW YORK, NY / 11. März 2024 / IRW-Press / 1847 Holdings LLC (1847 oder das Unternehmen) (NYSE American: EFSH), eine außergewöhnliche Holdinggesellschaft, die die attraktiven Eigenschaften privater, mittelständischer Unternehmen mit der Liquidität und Transparenz eines börsennotierten Unternehmens verbindet, hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft ICU Eyewear Holdings Inc. (ICU) mit ihrer für das Jahr 2024 geplanten Wachstumsstrategie bereits erhebliche Fortschritte erzielen konnte.

Mit dem Ziel, sowohl in naher Zukunft als auch langfristig zu wachsen, konzentriert sich ICU im Rahmen seiner Geschäftsstrategie neben der Sondierung von Geschäftschancen in den wichtigsten Vertriebskanälen wie Geschenk-, Programm- und Sportartikel auch verstärkt auf den Online-Handel. Diese Bemühungen haben bereits Früchte getragen, wie sich insbesondere am erfolgreichen Onboarding einer neuen Kette von Baumärkten (Hardware Stores) im Februar erkennen lässt, mit der ICU seine Position als innovative und zukunftsweisende Augenoptik-Marke weiter festigt.

ICUs größter Partner im Einzelhandel, eine der größten Einzelhandelsketten in den Vereinigten Staaten, die durch ihren Fokus auf gehobene, trendorientierte Waren zu günstigeren Preisen bekannt ist, hat ihre ehrgeizigen Pläne zur Eröffnung von 300 neuen Filialen bekannt gegeben. Die strategische Expansion dieses Einzelhandelspartners, dank der die Produkte von ICU in mehr als 2200 Geschäften zum Verkauf angeboten werden, bestätigt ICU nicht nur als etabliertes Unternehmen am Markt, sondern schafft auch die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum in der Kategorie Augenoptik und darüber hinaus.

Im Zuge der sich abzeichnenden Veränderungen in der Geschäftswelt halten wir von ICU unbeirrbar an unserem Bekenntnis zur Intensivierung von Wachstum und Innovation fest, betont Christine Roach, President und CFO von ICU Eyewear, Inc. Mit dem strategischen Ausbau unserer Partnerschaften im Einzelhandel wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es uns ein echtes Anliegen ist, unseren Kunden außergewöhnliche Produkte und Erlebnisse zu bieten. Mit einem starken Fokus auf nachhaltiges Wachstum und operativer Kompetenz kann ICU seine Vorreiterrolle in der Augenoptikbranche weiter festigen und wird auch in den kommenden Jahren seinen Erfolgskurs fortsetzen.

ICU ist beim Design von freiverkäuflichen, nicht verschreibungspflichtigen Lesebrillen, Sonnenbrillen, Brillen mit Blaulichtfilter, Sonnenlesebrillen und speziellen Outdoor-Sonnenbrillen führend. Im Jahr 2020 gründete ICU seine Marke ICU Personal Care, mit denen das Unternehmen den Bedarf von Bestandskunden und Neukunden an persönlicher Schutzausrüstung (PPE) und den dazugehörigen Pflegeprodukten bedient.

Über 1847 Holdings LLC

1847 Holdings LLC (NYSE American: EFSH), eine börsennotierte, diversifizierte Akquisitions-Holdinggesellschaft, wurde von Ellery W. Roberts gegründet, einem ehemaligen Partner von Parallel Investment Partners, Saunders Karp & Megrue und ehemaliger Principal von Lazard Freres Strategic Realty Investors. Die Investmentphilosophie von 1847 Holdings lautet, dass die Gründer und/oder Stakeholder vieler kleiner Unternehmen des unteren Mittelstandes aufgrund von Kapitalmarktineffizienzen trotz des inneren Wertes ihres Unternehmens nur begrenzte Ausstiegsmöglichkeiten haben. In Anbetracht dieser Dynamik kann 1847 Holdings Unternehmen, die es als solide ansieht, regelmäßig zu einem angemessenen Vielfachen des Cashflows erwerben und dann Ressourcen zur Stärkung der Infrastruktur und der Systeme dieser Unternehmen einsetzen, um den Betrieb zu verbessern. Diese Verbesserungen können zu einem Verkauf oder einem Börsengang einer operativen Tochtergesellschaft mit einer höheren Bewertung als der des Kaufpreises führen. Alternativ kann eine operative Tochtergesellschaft auf Dauer gehalten werden und dazu beitragen, dass 1847 Holdings regelmäßige und gesonderte Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.1847holdings.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Informationen über die Einschätzung der zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten von 1847 Holdings enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Diese Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, von denen uns einige derzeit nicht bekannt sind und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder unsere Finanzlage erheblich von den Erwartungen an die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder die Finanzlage abweichen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer solchen Abweichung führen können, gehören unter anderem die Risiken, die in den Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind.

