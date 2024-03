Lindner - Strack-Zimmermann soll EU-Liberale in Wahlkampf führen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll die liberale EU-Parteienfamilie in die Europawahl im Juni führen.

Mit der FDP wollten 13 Parteien der liberalen europäischen ALDE-Fraktion Strack-Zimmermann als EU-Spitzenkandidatin unterstützen, kündigte FDP-Chef Christian Lindner am Montag in Berlin an. "Nicht nur wir, sondern auch viele andere erwarten sich etwas von ihr", sagte Lindner bei der Vorstellung der FDP-Kampagne für die Europawahl, die in Deutschland für den 09. Juni terminiert ist. Die 66-jährige Strack-Zimmermann ist bereits Spitzenkandidatin für die FDP und soll Lindner zufolge nun auch als Gesicht der liberalen Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) den Wahlkampf bestreiten. Sie sei "eine der populärsten Persönlichkeiten der Freien Demokraten", betonte der Bundesfinanzminister.

