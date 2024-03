OTS: Raylyst Solar s.r.o. / Financial Times: Das am schnellsten wachsende ...

Financial Times: Das am schnellsten wachsende Unternehmen Europas ist ein Vertreiber von Solartechnologien Raylyst (FOTO) Prag (ots) - Das tschechische Unternehmen Raylyst des Unternehmers Jan Kamenicek wurde im Rahmen der achten jährlichen Rangliste der Financial Times und des Servers Statista zum am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ernannt. Das erst 2018 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf den Vertrieb und die Beratung im Bereich der Solartechnik. So hat es fünf Jahre nach seiner Gründung bereits einen Umsatz von 2,7 Milliarden CZK erreicht. Raylyst ist vor allem auf dem deutschen Markt, in der Tschechischen Republik und der Slowakei, in Italien und Österreich. Das Unternehmen Raylyst wurde von dem Unternehmer Jan Kamenicek gegründet und wird auch heute noch von ihm geführt. Ein Praktikum in China und der wachsende Trend zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen inspirierten ihn, auf Solarenergie zu setzen. Nach seiner Rückkehr nach Europa im Jahr 2018 beschloss er, in Technologie zu investieren, deren Vertrieb von China aus zu dieser Zeit einen Neustart erlebte. "Raylyst besteht heute aus fast 5 Dutzend unserer Kollegen und wir sind für unsere Kunden zu einer Garantie für Qualität und Marktkenntnis geworden. Obwohl wir in erster Linie ein Vertriebsunternehmen sind, bieten wir unseren Kunden nicht nur den Einkauf und die Logistik von Waren an, sondern auch technische Beratung oder Unterstützung bei der Projektierung von großen Landkraftwerken. Auch die Tatsache, dass wir den Markt und die Preisentwicklung verstehen, spielt eine wichtige Rolle, und wir bieten unseren Kunden einen interessanten Mehrwert" , so Jan Kamenicek, CEO des Unternehmens Raylyst. Er liefer jeden Monat Zehntausende von Panelen, er will sich auf stets neuere Technologien konzentrieren Der Direktor und bisher alleinige Inhaber gründete das Unternehmen im Alter von nur einundzwanzig Jahren. Doch seit dem Kauf des ersten Containers mit Solarpanelen hat sich das Unternehmen wesentlich verändert. Derzeit werden nur die hochwertigsten Panele der Kategorie Bloomberg Tier 1 angeboten, zusätzlich zu Wechselrichtern, Batteriespeichern, Optimierern und Konstruktionen. So ist Raylyst vor allem auf dem deutschen Markt, in der Tschechischen Republik und der Slowakei, in Italien und Österreich erfolgreich und liefert jeden Monat Zehntausende von Photovoltaikpanelen an seine Kunden. In der Tschechischen Republik rühmte sich das Unternehmen zuletzt mit einer Lösung für den Industriekomplex Tabacka in Hodonin, der einen neuen 4 MWp Batteriespeicher erhielt. "Wir haben eine Rolle übernommen, die es uns ermöglicht, an sehr komplexen Projekten zu arbeiten. Dadurch sind wir an großen Utility-Scale-Projekten beteiligt, d.h. an großen Solarkraftwerken, die immer noch hauptsächlich im Ausland gebaut werden, sowie an komplexen Systemen, die nicht nur Solarmodule und Konstruktionen, sondern auch anspruchsvolle technische Lösungen erfordern", sagt Jan Kamenicek und fügt hinzu, dass sich sein Unternehmen in Zukunft verstärkt auf ingenieurintensive Projekte, attraktive Batteriespeichertechnologien und andere fortschrittliche Lösungen konzentrieren sollte. Pressekontakt: Katerina Kubatova, Agentur FYI Prague - katerina.kubatova@fyi.cz, Tel.: +420 731 453 679 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173725/5732026 OTS: Raylyst Solar s.r.o.