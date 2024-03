Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Gaza-Krieg

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Gaza-Krieg:

"Man darf bei den Verhältnissen im Gazastreifen nicht vergessen, was der Auslöser des Krieges war: der bestialische Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Sie könnte den Kampf leicht beenden, wenn sie sich ergäbe - und das Existenzrecht Israels anerkennen würde. Dies enthebt die israelische Regierung aber nicht ihrer Pflicht, selbst für Humanität im Krieg zu sorgen. Das gebietet das humanitäre Kriegsvölkerrecht. Eine Zivilbevölkerung, die einem Krieg nicht entfliehen kann, sondern stattdessen in einem immer kleiner werdenden Gebiet darbt - das ist ein unhaltbarer Zustand."