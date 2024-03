Scholz 'nicht einverstanden' mit Papst-Äußerung zum Ukraine-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Äußerung von Papst Franziskus zum Hissen der "weißen Flagge" im Ukraine-Krieg widersprochen. "Die Ukraine hat das Recht sich zu verteidigen und die Ukraine kann sich darauf verlassen, dass wir sie dabei unterstützen", sagte der Kanzler am Montag auf einer Pressekonferenz mit dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim in Berlin auf eine Frage nach der Papst-Äußerung. "Deshalb bin ich natürlich nicht einverstanden mit der zitierten Position."

Zuvor hatte bereits Regierungssprecher Steffen Hebestreit gesagt, dass Scholz "nicht der Meinung des Papstes" sei. Er verwies aber auch darauf, dass man die Einordnung eines Vatikan-Sprechers zu den Äußerungen des Papstes zur Kenntnis genommen habe. Der Sprecher Matteo Bruni hatte Darstellungen widersprochen, der Papst habe die Ukraine in einem Interview des Schweizer Fernsehens zur Kapitulation aufgefordert.

Franziskus hatte mit Blick auf den inzwischen mehr als zwei Jahre laufenden Krieg in der Ukraine gesagt: "Wenn man sieht, dass man besiegt ist, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben, zu verhandeln." In dem Interview wird Franziskus auch nach Forderungen nach "Mut zur Kapitulation, zur weißen Fahne" gefragt. Darauf antwortete er: "Das ist eine Frage der Sichtweise. Aber ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation erkennt, der an das Volk denkt, der den Mut der weißen Fahne hat, zu verhandeln."/mfi/DP/jha