Strack-Zimmermann zu Bundeswehr-Abhöraffäre - "Müssen weiterarbeiten"

Berlin (Reuters) - Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mahnt nach der Abhöraffäre bei der Bundeswehr zur Konzentration auf die Abwehr hybrider Angriffe Russlands.

"Wir wollen ... wissen, wie konnte das passieren", sagte Strack-Zimmermann am Montag in Berlin vor einer Sondersitzung des Ausschusses am Abend. "Dann müssen wir aber wirklich weiterarbeiten." Geladen zu der Ausschuss-Sitzung sind laut Strack-Zimmermann neben Verteidigungsminister Boris Pistorius auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Martina Rosenberg.

Mit Blick auf die Diskussion über die Lieferung deutscher Langstrecken-Marschflugkörper an die Ukraine sagte die FDP-Politikerin: "Wir haben kein russisches Leak gebraucht, um zu wissen, dass der Taurus nicht vor Ort programmiert werden muss und vor allen Dingen dass er (nicht) von deutschen Soldaten auf ukrainischem Staatsgebiet programmiert werden muss." Bei den Gesprächsteilnehmern handele es sich um "extrem fähige Generäle", die Inhalte des Gesprächs seien im übrigen zwar vertraulich gewesen, aber "es war kein geheimes Thema".

Das russische Staatsfernsehen hatte am Freitag vorvergangener Woche im Internet den Mitschnitt einer vertraulichen Telefonkonferenz von vier Bundeswehr-Generälen veröffentlicht. Darin ist zu hören, wie Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz mit drei Untergebenen über einen möglichen Einsatz deutscher Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine gegen die russischen Angreifer spricht. Damit solle eine Unterrichtung von Pistorius vorbereitet werden, heißt es in der Aufnahme. Es sei klar, "dass uns das offenbart hat, dass wir eben verwundbar sind", sagte Strack-Zimmermann und fügte hinzu: "Da hat schon der Wecker geklingelt, bei dem einen oder anderen."

