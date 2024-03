US-Anleger ziehen vor Inflationsdaten die Köpfe ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an der Wall Street haben zum Wochenstart erneut einen Gang zurückgeschaltet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie der breiter gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq-Index büßten am Montag im frühen Handel jeweils rund einen halben Prozentpunkt ein. Mit Spannung warteten Investoren auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Februar am Dienstag, von der sie weitere Hinweise auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank erwarteten. Nach einem gemischten Arbeitsmarktbericht waren die US-Börsen zum Ende der vergangenen Woche unter Druck geraten.

Die Aktien des Chip-Herstellers Nvidia zogen hingegen am Montag erneut leicht an, nachdem sie am Freitag mit einem Minus von 5,5 Prozent die Verliererliste unter den großen Wachstums- und Technologiewerten angeführt hatte. Nach dem jüngsten Börsen-Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) blieben andere Aktien im Chip-Sektor dagegen weiter unter Druck. Die Nvidia-Rivalen Advanced Micro Devices und Broadcom gaben um rund drei beziehungsweise knapp zwei Prozent nach.

Dagegen griffen Anleger bei Unternehmen aus der Kryptowährungsbranche zu, nachdem Bitcoin ein neues Rekordhoch erzielt hat. Die Cyber-Devise kletterte in der Spitze um 5,8 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 72.398 Dollar. Aktien der Börse Coinbase Global, die Titel der Krypto-Miner Riot Platforms sowie Marathon Digital legten zum US-Handelsstart jeweils mehr als vier Prozent zu.

