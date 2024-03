Wirtschaftsministerium - Es gibt keine Einigung bei Verhandlungen mit Tennet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hält sich zum möglichen Erwerb großer Teile des Stromnetzes des niederländischen Betreibers Tennet bedeckt.

"Wir haben da keinen neuen Stand", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Es gebe keine Einigung. Deswegen wolle er die Verhandlungen nicht kommentieren.

Insidern zufolge ist die Bundesregierung fast am Ziel. Die staatliche KfW werde voraussichtlich den Milliarden-Deal abwickeln, hatte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Die KfW würde in einem zweiten Schritt Anteile an private Investoren verkaufen, während der Bund langfristig eine Sperrminorität behalten wolle. Eine Vereinbarung könne eine Frage von Tagen sein. Insider hatten im vergangenen Jahr den Wert des Deutschland-Geschäfts von Tennet auf 20 bis 25 Milliarden Euro taxiert.

