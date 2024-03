Besser gegen Klimarisiken wappnen: EU-Kommission legt Pläne vor

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will an diesem Dienstag in Straßburg Pläne für eine bessere Anpassung an die Folgen der Klimakrise in Europa vorstellen. Mit den Vorschlägen für eine sogenannte bessere Klimaresilienz antwortet die Brüsseler Behörde auf einen am Montag veröffentlichten Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur. Diesem zufolge bereitet sich Europa bislang unzureichend auf die Auswirkungen der zunehmenden Klimaerwärmung vor.

Der Kontinent sei mit Klimarisiken konfrontiert, die sich schneller entwickelten als die gesellschaftliche Vorsorge und Handlungsbereitschaft, heißt es etwa. So stellten unter anderem anhaltende und weiträumige Dürren eine erhebliche Bedrohung für die Erträge, die Ernährungssicherheit und die Trinkwasserversorgung dar. Hitze sei das größte und dringendste Klimarisiko für die menschliche Gesundheit.

Die Kommission will nun verschiedene erforderliche Schritte aufzeigen, die dazu beitragen sollen, Klimarisiken zu bewältigen und Menschen zu schützen. Bei Klimaresilienz geht es darum, Ökosystem und Gesellschaft an die Erderwärmung anzupassen./rdz/DP/ngu