Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Streiks

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Streiks:

"Die Lokführergewerkschaft GDL, aber auch andere Spartengewerkschaften überziehen nicht nur bei der Wahl der Mittel, sondern auch bei den Forderungen: Die 35-Stunden-Woche würde ebenso einen Kostenschub auslösen wie eine 12,5-Prozent-Lohnerhöhung bei den Klinikärzten. Gerade erst hat sich die durch die Energiekrise ausgelöste Inflation beruhigt und bewegt sich in Richtung 2 Prozent. Mit überteuerten Abschlüssen käme es aber zu den gefürchteten Zweitrundeneffekten, was die Preise wieder anheizen würde - zum Schaden aller. Auch das ist ein Argument für einen Schlichter in der kritischen Infrastruktur. Denn: Wer die Tariffreiheit zulasten der Menschen missbraucht, muss zur Verantwortung gezwungen werden."