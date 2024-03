Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Streikwelle/Bahn/andere Branchen

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu Streikwelle/Bahn/andere Branchen:

"Deutschland droht wie einst Großbritannien in Streiks zu ertrinken. Damals brach Maggie Thatcher mit harten Mitteln die Macht der Gewerkschaften, wovon diese sich bis heute nicht erholt haben. Das kann man zivilisierter haben - mit der Beschränkung des Streikrechts in der kritischen Infrastruktur, indem der Staat hier eine Schlichtung und eine rechtzeitige Ankündigung von Ausständen vorschreibt. Dann könnte Weselsky die Züge nicht unangekündigt stoppen. Auflagen für diesen Teil der Wirtschaft sind umso mehr zu rechtfertigen, als Gewerkschaften hier eine Hebelwirkung haben: Verkehrsstreiks treffen viele, Stahlstreiks dagegen erst einmal nur den Stahlkonzern. Die Modernisierung des Tarifrechts wäre eine ehrenvolle Aufgabe für den Bundesarbeitsminister. Was macht eigentlich Hubertus Heil?"/yyzz/DP/ngu