Rumäne Iohannis will für Nato-Chefposten kandidieren

Bukarest (Reuters) - Der rumänische Präsident Klaus Iohannis will für das Amt des Nato-Generalsekretärs kandidieren.

Das teilte Iohannis am Dienstag in Bukarest vor Journalisten mit. Er glaube, dass Osteuropa einen wertvollen Beitrag zu den Gesprächen und Entscheidungen in der Nato leiste, sagte der 64-Jährige zur Begründung. Bislang galt der amtierende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte als Favorit für die Nachfolge des Norwegers Jens Stoltenberg, der im Herbst aus seinem Amt ausscheidet.

Die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben sich für Rutte ausgesprochen. Der 57-Jährige galt damit als Favorit. Ungarn hat allerdings angekündigt, Rutte nicht unterstützen zu wollen. Die Personalie muss von den jetzt mit Schweden 32 Mitgliedstaaten der Nato einstimmig entschieden werden. Iohannis wäre der erste Osteuropäer an der Spitze der transatlantischen Allianz.

