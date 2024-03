🔴 Solana handeln - So funktioniert der Handel mit der unbekannteren Kryptowährung

Es gibt nicht nur Bitcoin! Auch die Kryptowährung Solana ist einen Blick wert! Alles zum Solana Handel in diesem Artikel

Vor nicht allzu langer Zeit war Solana nur eines von Hunderten von Kryptow√§hrungsprojekten und nichts deutete auf seinen nahenden Aufstieg in die Top 10 der Kryptow√§hrungen hin. Das Projekt bietet jedoch ein Spektrum an interessanten Anwendungen in der modernen Welt und k√∂nnte so zuk√ľnftig f√ľr Anleger und Trader gleicherma√üen interessant werden.





Was ist Solana?





























Urspr√ľnglich wurde Solana 2017 als privates Blockchain-Projekt von Anatoly Yakovenkos gegr√ľndet. Greg Fitzgerald, leitender Architekt des Projekts, dr√§ngte seinen Partner zur Code-Implementierung in der Programmiersprache C. Das lie√ü eine Abwandlung in eine Programmiersprache namens ‚ÄúRust‚ÄĚ zu. Daraufhin stellte Fitzgerald das Projekt unz√§hligen Investoren vor, indem er 10.000 verifizierte Transaktionen innerhalb von nur 0,5 Sekunden durchf√ľhrte.

Im Juni 2018 skalierten die Entwickler Solana so weit, dass eine Nutzung √ľber Cloud-basierte Netzwerke m√∂glich wurde. Kurz darauf gab Solana ein autorisiertes √∂ffentliches Netzwerk frei, welches durchgehend 250.000 Transaktionen pro Sekunde unterst√ľtzte. Bis Dezember 2021 hatte das Solana-Netzwerk somit √ľber 40 Milliarden Transaktionen zu durchschnittlich niedrigen Kosten von 0,00025 US-Dollar pro Transaktion verarbeitet. Heute befindet sich Solana unter den Top 10 der Kryptow√§hrungen, wobei Cardano (ADA) und Ethereum (ETH) die wohl gr√∂√üte Konkurrenz darstellen.

Dass Sie als Trader unbedingt ein Auge auf Solana werfen sollten, wird durch vermehrte Kommentare der Bank of America deutlich. Diese ernannte Solana zuletzt zur ‚ÄúVisa-Karte‚ÄĚ unter den Kryptow√§hrungen.

Solana: Der Ethereum-Killer?

Solana kombiniert Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung. Das Design umfasst...





