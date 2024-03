Streit um Nürnberger Bratwürste vor Gericht

MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Vor dem Landgericht München I geht es am Dienstag um die Wurst. Das Gericht muss sich mit der Frage beschäftigen, ob Würste auch aussehen dürfen wie Nürnberger Bratwürste, wenn sie gar nicht in Nürnberg produziert werden. Ein Verein von Nürnberger Wurstherstellern hat einen Wurstproduzenten aus Geiselhörig in Niederbayern wegen dessen "Mini Rostbratwürstchen" verklagt. Er beanstandet nach Gerichtsangaben die konkrete Produktaufmachung, die Größe der Würste und auch die Bezeichnung "Mini Rostbratwürstchen". Der Name "Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste" ist eine "geschützte geografische Angabe". Der niederbayerische Wurstproduzent geht nach Gerichtsangaben nicht davon aus, dass seine Würste gegen diese Vorschrift verstoßen./bsj/DP/ngu