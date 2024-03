Bundeswehr-Luftwaffe beteiligt sich an Gaza-Luftbrücke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Mit weiteren Angaben von Pistorius)

Berlin (Reuters) - Die Luftwaffe der Bundeswehr wird die Luftbrücke zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen unterstützen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius erteilte dazu auf Bitte des Auswärtigen Amts am Mittwoch den Auftrag, wie sein Ministerium mitteilte. "Den Menschen in Gaza fehlt es am Nötigsten. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen", erklärte Pistorius und betonte: "Zur Wahrheit gehört: Der Abwurf ist nicht ungefährlich. Die dafür vorgesehenen Crews sind für entsprechende Verfahren ausgebildet und sehr erfahren."

Die Luftbrücke zur Versorgung der Bevölkerung in dem Palästinenser-Gebiet wurde von Jordanien initiiert, auch die USA und Frankreich beteiligen sich demnach daran. Den Auftrag für die Bundeswehr übernehme der deutsche Anteil der binationalen Lufttransportstaffel in Evreux in Frankreich, teilte das Ministerium mit. Ein Mandat des Bundestags ist nach Angaben eines Sprechers des Verteidigungsministeriums nicht erforderlich, da es sich um einen humanitären Einsatz handele und nicht damit zu rechnen sei, dass Waffengewalt erforderlich werde.

Pistorius kündigte an, noch am Mittwochabend werde das erste Bundeswehrflugzeug von Evreux aus nach Jordanien starten, so dass es bis Ende der Woche zu den ersten Abwürfen mit humanitärer Hilfe über dem Gazastreifen kommen könne. Insgesamt sollen zwei Bundeswehr-Flugzeuge im Einsatz sein. Es würden dann so viele Flüge unternommen "wie erforderlich und möglich". Zu den Risiken für die Soldaten sagte der Minister, der Einsatz werde in einer Flughöhe durchgeführt, die "die Gefahren durch einen Beschuss vom Boden minimieren". Weitere Details könne er aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekanntgeben.

Parallel zu der Luftbrücke wird daran gearbeitet, die Menschen im Gazastreifen auch über den Seeweg zu versorgen. Die USA wollen dazu einen provisorischen Hafen errichten. Als dritte und vermeintlich wichtigste Route gilt aber der Landweg, der zumeist über den Grenzübergang Rafah von Ägypten aus in den Gazastreifen führt. Die Bevölkerung im Gazastreifen leidet seit Monaten schwer unter dem Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas. Die Versorgungslage ist dramatisch.

