Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen - neuer EZB-Handlungsrahmen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 133,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere gab leicht auf 2,30 Prozent nach.

Zur Wochenmitte stehen keine besonders entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden Produktionsdaten aus den Industrieunternehmen des Euroraums erwartet. An den Finanzmärkten werden die Zahlen aber meist nur zur Kenntnis genommen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Tagesverlauf ihren neuen geldpolitischen Handlungsrahmen vorstellen. Es geht dabei vor allem um die Art und Weise, wie die EZB das Zinsniveau künftig mit ihren geldpolitischen Instrumenten steuern will. Eine Frage dabei ist, inwieweit das Instrumentarium an die tendenziell sinkende Überschussliquidität im Bankensektor angepasst werden muss.

In den USA stehen keine marktrelevanten Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Aus der US-Notenbank Fed sind keine bedeutenden Äußerungen zu erwarten, weil sich die Notenbanker eine Woche vor dem regulären Zinsentscheid bereits in der Schweigephase befinden. Diese ist vor geldpolitischen Entscheidungen üblich./bgf/lfi/mis