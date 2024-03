Devisen: Euro notiert stabil über 1,09 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0930 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas niedriger auf 1,0916 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen keine besonders entscheidenden Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden Produktionsdaten aus den Industrieunternehmen des Euroraums erwartet. An den Finanzmärkten werden die Zahlen aber meist nur zur Kenntnis genommen.

In den USA stehen keine marktrelevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Aus der US-Notenbank Fed sind keine bedeutenden Äußerungen zu erwarten, weil sich die Notenbanker eine Woche vor dem regulären Zinsentscheid bereits in der vor geldpolitischen Entscheidungen üblichen Schweigephase befinden./bgf/stk