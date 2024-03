EQS-News: Bauakzente Balear Invest GmbH: Gläubigerversammlung beschließt Laufzeitverlängerung der 5,5 % Unternehmensanleihe 2019/2024

EQS-News: Bauakzente Balear Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Bauakzente Balear Invest GmbH: Gläubigerversammlung beschließt Laufzeitverlängerung der 5,5 % Unternehmensanleihe 2019/2024 Neue Fälligkeit nach Verkauf von Immobilie „Marimont“, spätestens am 28. Februar 2027

Zinssatz steigt ab dem 29. Februar 2024 auf 6,5 % p.a.

Aktuelle Studie: Die Preise für Luxus-Immobilien auf Mallorca steigen deutlich Kaarst/Mallorca, 13. März 2024: Die Gläubigerversammlung der Bauakzente Balear Invest GmbH betreffend der 5,5 % Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TR299) mit einem gezeichneten Volumen von 3,9 Millionen Euro hat den Vorschlägen der Gesellschaft zur Laufzeitverlängerung und Erhöhung des Zinssatzes mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Zinssatz steigt ab dem 29. Februar 2024 von jährlich 5,5 % auf 6,5 %. Die Rückzahlung zu 101 % des Nennbetrags soll spätestens am 28. Februar 2027 erfolgen. Sollte in der Zwischenzeit die Immobilie „Marimont“ verkauft werden, wird die Rückzahlung 14 Tage nach Zahlung des Kaufpreises erfolgen. Zur mittelbaren Sicherung der Ansprüche der Anleger aus der Anleihe hat die Bauakzente Uhlig GmbH (Muttergesellschaft der Emittentin) gegenüber der Bauakzente Balear Invest GmbH (Emittentin) eine Patronatserklärung abgegeben. Zudem wurden die Kaufpreisansprüche aus dem Verkauf der Immobilie zur Sicherung der Rückzahlung des Darlehens an die Emittentin abgetreten. Die Luxus-Villa „Marimont“ befindet sich in Cala Llamp im Südwesten Mallorcas und damit in bester Lage. Das spektakuläre Objekt mit einer Wohnfläche von 691 qm verfügt über einen unverbaubarem Meerblick und modernste Ausstattung. Die Immobilie wurde von der Bauakzente Gruppe realisiert und steht inzwischen bezugsfertig und voll möbliert für über 12 Mio. Euro zum Verkauf. Die Fertigstellung hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Auf Mallorca sind die Immobilienpreise auch 2023 gestiegen Dass der Immobilienmarkt auf Mallorca intakt ist, bestätigt eine aktuelle Studie. Demnach sind die Immobilienpreise auf Mallorca im Jahr 2023 um durchschnittlich 1,7 % gestiegen. Preistreiber war erneut das Luxussegment mit einem Anstieg um 13 %. Für Spitzenmeerblick ist der Preis innerhalb von zwölf Monaten sogar um bis zu 18,8 % geklettert. Gleichzeitig nahm die Anzahl der zum Verkauf stehenden Immobilien weiter ab. Im Luxussegment ist das Angebot innerhalb eines Jahres um rund 40 % zurück gegangen. Insgesamt sei ein Ende der Preissteigerungen auf der Baleareninsel nicht in Sicht. Zu diesen Ergebnissen kam eine repräsentative Marktstudie des Steinbeis-Transfer-Institut (STI) Center for Real Estate Studies (CRES) in Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen Porta Mallorquina Real Estate. Damit sieht sich die Bauakzente Gruppe in ihrer Strategie bestätigt, innerhalb des Immobilienmarktes auf Mallorca auf das Luxussegment im Südwesten der Insel zu setzen. Kontakt Bauakzente Balear Invest GmbH // Matthias-Claudius-Straße 17 // 41564 Kaarst // www.bauakzente.com // anleihe@bauakzente.com Presse / Investoren Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@bauakzente.de Über die Bauakzente Gruppe: Inhabergeführt mit mehr als 15 Jahren Erfahrung Die Bauakzente Balear Invest GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH und damit Teil der Bauakzente Gruppe. Die Bauakzente Gruppe ist ein inhabergeführter Immobilienprojektentwickler mit über 15 Jahren Erfahrung bei der Realisierung und dem Verkauf von Ein- & Mehrfamilienhäusern im gehobenen Segment. Neben der Kernregion Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2002 auf Sylt die erste Luxus-Immobilie entwickelt. Auf Mallorca ist die Bauakzente Gruppe seit dem Jahr 2015 aktiv und hat seitdem sechs exklusive Objekte entwickelt und veräußert. WICHTIGER HINWEIS Diese Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter bauakzente.com zum Download zur Verfügung.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



