EQS-News: Nina Ruge moderiert das Longevity-Panel auf dem Rejuvenation Startup Summit 2024

Nina Ruge moderiert das Longevity-Panel auf dem Rejuvenation Startup Summit 2024 Berlin/Deutschland, 13. März 2024 - Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die bekannte Wissenschaftsjournalistin, Bestsellerautorin und Fernsehmoderatorin Nina Ruge das Longevity-Panel zum Abschluss des Rejuvenation Startup Summit 2024 (10.-11. Mai) in Berlin moderieren wird. Ninas Gäste sind: Eric Verdin , Professor und CEO des Buck Institute for the Biology of Aging aus Novato, Kalifornien

, Professor und CEO des Buck Institute for the Biology of Aging aus Novato, Kalifornien Brian Kennedy , Professor an der National University of Singapore

, Professor an der National University of Singapore Phil Newman , CEO von Longevity.Technology

, CEO von Longevity.Technology Reason, CEO von Repair Biotech and Autor von fightaging.org Freuen Sie sich auf eine kritische Diskussion der Vorträge der Firmengründer und Longevity-CEOs zum Abschluss der Konferenz. Seien Sie dabei, wenn Nina und ihre Gäste „Therapien der Zukunft - von greifbaren Erfolgen bis hin zu einzigartigen, visionären Innovationen“ diskutieren. Erfahren Sie den Status von Therapieansätzen wie Plasmapherese, Mitochondrientransplantation, der epigenetischen Reprogrammierung oder von Reparaturtechnologien auf molekularer und zellulärer Ebene. Gehen Sie gemeinsam mit dem Panel der Frage nach, ob es sich dabei um Innovationen handelt, die in greifbarer Nähe liegen, oder noch um Zukunftsmusik. Die Podiumsdiskussion findet am zweiten Tag der Konferenz, Samstag, den 11. Mai um 19:00 Uhr MEZ statt. Über den Rejuvenation Startup Summit 2024 Der Rejuvenation Startup Summit (Berlin, 10.-11. Mai 2024), der von der Forever Healthy Foundation veranstaltet wird, ist eine lebendige Netzwerkveranstaltung, die die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie beschleunigen soll. Rejuvenation/Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt auf die Vorbeugung und Umkehrung von Alterskrankheiten ab, indem sie deren gemeinsame Ursache, den Alterungsprozess selbst, in Angriff nimmt. Rejuvenationtherapien zielen darauf ab, altersbedingte zelluläre Veränderungen wie molekularen Abfall, Verkalkung, Gewebeversteifung, Verlust der Stammzellenfunktion, genetische Veränderungen und beeinträchtigte Energieproduktion rückgängig zu machen oder zu reparieren. Der Summit bringt Start-ups, Longevity-Investoren und Forscher zusammen, die an der Gründung eines Start-ups interessiert sind oder sich einem solchen anschließen möchten – alle mit dem Ziel, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern. Weitere Informationen unter: forever-healthy.org/summit Über die Forever Healthy Foundation Die Forever Healthy Foundation ist Michael Greves private, humanitäre Initiative mit dem Ziel, den Wandel zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Zu den Aktivitäten von Forever Healthy gehören die Ausrichtung des jährlichen Rejuvenation Startup Summit, die Finanzierung anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns und die Bereitstellung evidenzbasierter Bewertungen aktueller Rejuvenationtherapien. Greves Venture Capital-Unternehmen Kizoo, das Gründung, Mentoring und Finanzierung von Rejuvenation-Biotech-Start-ups unterstützt, ist inzwischen ebenfalls Teil der Initiative. Zu den Beteiligungen zählen Cellvie, Cyclarity, Revel, Elastrin, LIfT, ReservoirNeuro und MoglingBio. Weitere Informationen unter: forever-healthy.org Für kostenlose Pressetickets wenden Sie sich bitte an: Frank Schueler, COO Forever Healthy Foundation

fs@forever-healthy.org

