In Bitcoin stehen fundamental und technisch die Krypto-Ampeln weiter auf grün 🔴 Die aktuelle Bitcoin-Analyse 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Bitcoin ist seit unserer letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung auf neue Allzeithochs und über $70.000 gebrochen, allerdings hat sich unterm Strich kaum etwas in Bezug auf unsere Einschätzung verändert, trotz des überdehnt anmutenden Modus auf der Oberseite bleibt unsere Einschätzung bullish und wir sehen Bitcoin extrem stark.

Bitcoin Analyse am 13.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Das ĂĽbergeordnete Bild fĂĽr Bitcoin

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (24. September 2017 bis 12. März 2024). Screenshot erstellt am 12. März 2024, 17:00 Uhr (MESZ)

Kurz zur Erinnerung: in der Betrachtung vergangene Woche thematisierten wir an dieser Stelle den „Mini Crash“ zurück in Gefilde um $57.000, der sofort wieder Bitcoin Käufer auf den Plan rief und Bitcoin sofort zurück über $60.000 trieben.

Am Mittwoch markierte die ausgehend von der Marktkapitalisierung Kryptowährung Nummer 1 marginal neue Allzeithochs, nur um anschließend innerhalb weniger Minuten unter $60.000 verkauft zu werden – ein Kurssturz von mehr als 10%!

Und dann? Nun, Bitcoin notiert nun auf neuen Allzeithochs und über der $70.000 Marke, ein sehr deutliches Signal, dass der Widerstand auf der Oberseite weiter „überschaubar“ ist und es nur eine Frage der Zeit scheint, bis die Bitcoin Bullen zu neuen Höhen aufbrechen.

Begünstigt wird diese Erwartung unsererseits nicht nur durch die jüngsten Macro-Daten aus den USA, sei es vom Arbeitsmarkt und hier von den Non-Farm Payrolls vergangene Woche Freitag, die zwar mit 275.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar über der Erwartung veröffentlicht wurden, zeitgleich aber auch die Arbeitslosenquote auf 3.9% stieg und die durchschnittlichen Stundenlöhne ebenfalls hinter der Erwartung zurückblieben....





