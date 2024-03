Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 13.03.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Der Nasdaq notierte gestern Morgen ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 18.182 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zun├Ąchst an die SMA20 zur├╝ckgesetzt hat, sich im Dunstkreis dieser Linie aber stabilisieren konnte. Es ging am Nachmittag von dieser Linie aufw├Ąrts an und ├╝ber die SMA200 (aktuell bei 18.133 Punkten), ├╝ber die sich der Nasdaq am Abend dann auch verbindlich festsetzen konnte...

Unsere Prognose & Tageseinsch├Ątzung zum Nasdaq

Nasdaq R├╝ckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 18.080 Punkten. Der Index gab am Morgen zun├Ąchst moderat nach, konnte sich aber rasch stabilisieren, aber nicht erholen. Am Nachmittag stellte sich zun├Ąchst Vola ein. Das TT wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag formatiert. Von hier aus ging es an die 18.200 Punkte. Nach einem R├╝cksetzer am sp├Ąten Nachmittag zogen die Notierungen im sp├Ąten Handel wieder an.

Im Rahmen des Fr├╝hhandels ging es ├╝bergeordnet in einer engen Box seitw├Ąrts weiter.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 18.182 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zun├Ąchst an die SMA20 zur├╝ckgesetzt hat, sich im Dunstkreis dieser Linie aber stabilisieren konnte. Es ging am Nachmittag von dieser Linie aufw├Ąrts an und ├╝ber die SMA200 (aktuell bei 18.133 Punkten), ├╝ber die sich der Nasdaq am Abend dann auch verbindlich festsetzen konnte.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss ├╝ber der SMA20 notiert, solange k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts in Richtung des ATH gehen. Dar├╝ber k├Ânnte der Nasdaq versuchen unser n├Ąchstes ├╝bergeordnetes Anlaufziele bei 18.590/610 Punkte zu erreichen.

Sollen sich R├╝cksetzer einstellen, so k├Ânnten sich diese im Bereich der SMA20 / SMA200 stabilisieren und erholen. Halten diese beiden Durchschnittslinien nicht als Support, so k├Ânnte darunter die SMA50 (aktuell bei 18.084 Punkten) noch eine weitere Unterst├╝tzung bieten...





Vollst├Ąndigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegt.