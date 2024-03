Scholz zementiert Nein zur Taurus-Lieferung an Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - In einer teilweise emotionalen Befragung im Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz seine Ablehnung einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine bekräftigt.

Es sei für ihn ausgeschlossen, weitreichende Waffensysteme wie Taurus mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern zu liefern, ohne dass deutsche Soldaten beteiligt würden, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag. "Ich als Kanzler habe die Verantwortung zu verhindern, dass es zu einer Beteiligung Deutschlands in diesem Krieg kommt." Der Kanzler hatte früher darauf verwiesen, dass man mit Taurus auch Ziele in Moskau treffen könne.

Dabei spiele es keine Rolle, ob die Marschflugkörper in der Ukraine oder von außerhalb der Ukraine bedient würden, sagte Scholz. "Es geht um die Beteiligung daran, wohin gezielt wird, wohin geschossen wird und wohin getroffen wird. Und das sollte nicht mit deutschen Soldaten passieren", fügte er hinzu. "Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will." Dabei bleibe es. Scholz wies zudem Berichte über Verstimmungen mit Frankreich und Großbritannien in der Ukraine-Hilfe zurück.

In der Regierungsbefragung wollten vor allem Unions-Abgeordnete vom Kanzler eine Begründung für seine Ablehnung haben. Am Donnerstag will die Union im Bundestag einen Antrag für eine Lieferung einbringen und hofft auf Stimmen auch von FDP und Grünen. In beiden Fraktionen kritisieren etliche Abgeordnete die Position des Kanzlers.

Scholz sagte, dass die Lieferung von Waffen ein Land nicht gleich zur Kriegspartei mache. Deutschland unterstütze die Ukraine auch mit Waffensystemen, die eine mittlere Reichweite hätten. "Selbstverständlich sind die vielen Beschaffungsinitiativen auch außerhalb Europas darauf gerichtet: Wie kriegen wir das hin, dass auch Waffen und Munition geliefert werden können, die weiter als 50 oder 80 oder 100 Kilometer reichen." Er ging nicht auf den Aspekt ein, ob Taurus auch ohne deutsche Soldaten mit Hilfe eines Nato-Partners betrieben werden könnte - etwa durch britische Soldaten.

Der Kanzler kritisierte nach einer Frage aus der CDU/CSU-Fraktion, dass "Besonnenheit und Abwägung" nicht als "Zögerlichkeit und Feigheit oder sonst was" beschrieben werde dürfe. Dies mache den Menschen eher Angst. Scholz wies auch den Vorwurf zurück, dass er der Ukraine nicht vertraue. "Wir vertrauen der Ukraine. Deshalb ist Deutschland unter den europäischen Staaten mit Abstand der größte Lieferant von Waffen."

In einem Schlagabtausch mit einer persönlichen Note warfen sich der Kanzler und der CDU-Abgeordnete Norbert Röttgen gegenseitig vor, sich unverantwortlich verhalten, weil sie Positionen formulierten ohne zu enthüllen, auf welchem Wissen diese basierten. "Ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden, die sich zum Teil wechselseitig widersprechen und ausschließen", sagte Röttgen.

Um die Frage der europäischen Hilfe für die Ukraine wird es auch am Freitag gehen, wenn der Kanzler zunächst Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dann den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk empfängt. Es ist das erste Treffen mit Tusk im Rahmen des "Weimarer Dreiecks" aus den drei EU-Staaten. "Die Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien ist gut", sagte Scholz. Es sei bemerkenswert, wenn Deutschland sieben Milliarden Euro an Militärhilfe in diesem Jahr an die Ukraine liefere, Frankreich Waffen im Wert von drei Milliarden Euro und Großbritannien im Umfang von 2,5 Milliarden Dollar. "Das zusammen macht die Kraft aus."

Zuletzt hatte es erhebliche Spannungen zwischen Macron und dem Kanzler in der Ukraine-Politik gegeben. Der französische Präsident hatte nach einer Konferenz in Paris den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen, der Kanzler hatte ihm danach widersprochen.

