Villeroy (EZB) geht von Zinssenkung im Frühjahr aus

Paris (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau voraussichtlich bis zur Jahresmitte erstmals wieder die Zinsen senken.

Der Sieg über die Inflation sei in Sicht, sagte das Ratsmitglied der EZB am Mittwoch zu France Info TV. "Die Schlussfolgerungen, die wir bei der Europäischen Zentralbank wahrscheinlich ziehen sollten, ist, die Zinssätze im Frühling zu senken", führte er aus. "Und ich erinnere daran, dass der Frühling in Frankreich und in Europa eine Jahreszeit ist, die von April bis zum 21. Juni dauert."

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach der Zinssitzung am vergangenen Donnerstag signalisiert, dass die Währungshüter wahrscheinlich eher im Juni als im April die Schlüsselsätze nach unten setzen werden. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 11. April in Frankfurt. Das darauffolgende Zinstreffen der Währungshüter ist für den 6. Juni ebenfalls in der Mainmetropole geplant. Die Inflation im Euroraum hatte sich zuletzt im Februar auf 2,6 Prozent abgeschwächt von 2,8 Prozent im Januar und 2,9 Prozent im Dezember. Die EZB strebt 2,0 Prozent als optimalen Wert für die 20-Länder-Gemeinschaft an.

