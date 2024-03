APA ots news: Drei baut Glasfaserangebot weiter aus - Startschuss für Partnerschaft mit öGIG und nöGIG - BILD

Wien (APA-ots) - * Glasfaser-Versorgungsgebiet von Drei wächst um weitere 10 Prozent. * Mehr als 80.000 Haushalte und Betriebe in ganz Österreich erhalten individuelles Angebot für Glasfaser von Drei. * Glasfaser-Internet von Drei im "Unlimited MIX" um unter 40 Euro monatlich verfügbar, regional zusätzlich sechs Monate gratis. Der Telekommunikationsanbieter Drei baut sein österreichweites Angebot für Glasfaser-Internet weiter aus. Basis dafür ist die im Vorjahr geschlossene Glasfaser-Partnerschaft von Drei mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) und der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG). Am Donnerstag wurde die Kooperation mit öGIG und nöGIG offiziell gestartet. In den kommenden Monaten erhalten die ersten 80.000 Haushalte und Unternehmen im Einzugsgebiet von öGIG und nöGIG von Drei ein individuelles Angebot für einen Glasfaser-Tarif. Für Businesskunden bietet Drei schon bisher eigene Glasfaseranschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit/s an. Dazu betreibt Drei auch einen eigenen österreichweiten Glasfaserring mit einer Gesamtlänge von 12.400 Kilometern. Für die letzte Meile, also die direkte Anbindung von Haushalten und Unternehmen, setzt Drei beim Glasfaser-Internet auf den Netzverbund mit bestehenden Infrastrukturbetreibern. Im Rahmen dieser Netzpartnerschaften bietet Drei seit 2023 Glasfaser-Internet für Privathaushalte in ganz Österreich an. Drei CEO Rudolf Schrefl: "Der kommerzielle Start unserer Netzpartnerschaft mit öGIG und nöGIG ist ein wichtiger Baustein für die landesweite Versorgung mit hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen. Mit unserem Angebot von 5G, 5G+ und Glasfaser werden wir den unterschiedlichen Anforderungen der heimischen Haushalte und Unternehmen an eine zukunftssichere und schnelle Internet-Verbindung mehr als gerecht. Gleichzeitig bringen wir zusätzlichen Wettbewerb ins Highspeed-Internet. Für den weiteren Netzausbau in Österreich ist die gemeinsame Nutzung eines offenen Netzes durch mehrere Anbieter nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch der sinnvollste und schnellste Weg." öGIG Geschäftsführer Hartwig Tauber: "Wir haben eine klare Mission - Österreich flächendeckend mit zuverlässiger Glasfaser-Infrastruktur zu versorgen. Bis Jahresende wird unser öGIG und nöGIG-Netz zügig weiter ausgebaut und damit für über 150.000 Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar sein. Dass jetzt auch Drei als einer der drei landesweiten Komplettanbieter für Telekommunikation seine Dienste auf unserer Plattform anbietet, freut uns enorm. Die Partnerschaft zwischen Drei und öGIG ist eine klare Bestätigung, dass wir mit unserem Open Access Ansatz auf dem richtigen Weg sind." nöGIG Geschäftsführer Reinhard Baumgartner: "Die Zusammenarbeit mit Drei als Provider ebnet den Weg für eine noch breitere Nutzung unseres offenen NÖ Glasfasernetzes. Mit 22 Internetdienstanbietern am Netz und öGIG als unser Aktivnetzbetreiber profitieren nicht nur die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von dem erweiterten Angebot, sondern es entsteht auch ein gesunder Wettbewerb, der Innovation und Qualität fördert. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Vision, die digitale Infrastruktur in Niederösterreich voranzutreiben und nachhaltig zu stärken." Das neue Tarif-Angebot von Drei für öGIG Kunden unter dem Namen "FIX Data öFIBER" oder "FIX Data nöGIG" umfasst Glasfaser-Internet in unterschiedlichen Varianten mit einer jeweiligen maximalen Download-Geschwindigkeit von 125 bis 1000 Mbit/s und 50 bis 300 Mbit/s Upload - beginnend ab monatlich 43,90 Euro bzw. 39,51 Euro im "Unlimited MIX" ab zwei Vertragstarifen von Drei. Berücksichtigt man, dass beim Startangebot in ausgewählten öFIBER Gebieten die ersten sechs Monate gratis sind, ist Drei mit dem Effektivpreis über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten laut Tarifvergleich derzeit der mit Abstand günstigste Glasfaseranbieter in Österreich.[1] Voraussetzung für den Abschluss eines neuen FIX Data öFIBER oder FIX Data nöGIG Tarifs ist eine Errichtungsvereinbarung mit der öGIG bzw. nöGIG oder eine bereits bestehende Anbindung. Tarifdetails und ob das erweiterte Glasfaserangebot von Drei an der eigenen Wohn- oder Firmenadresse aktuell grundsätzlich verfügbar ist, erfährt man durch die Eingabe der Adresse auf der Drei Website auf [https://drei.at/glasfaser-oegig] (https://drei.at/glasfaser-oegig) (Privatkunden) / [https://drei.at/glasfaser-oegig-bus] (https://drei.at/glasfaser-oegig-bus) (Firmenkunden) bzw. auf [https://drei.at/glasfaser-noegig] (https://drei.at/glasfaser-noegig) (Privatkunden) / [https://drei.at/glasfaser-noegig-bus] (https://drei.at/glasfaser-noegig-bus) (Firmenkunden) Liegt die Wohn- oder Firmenadresse noch nicht im Glasfaser-Versorgungsgebiet von Drei, kann man mit den aktuellen FIX Data Internettarifen von Drei auch zunächst mit Internet zuhause über 5G+ starten und zum späteren Zeitpunkt, sobald die Technologie an der Adresse verfügbar ist; kostenlos auf Glasfaser umsteigen. Für alle genannten Tarife gilt: 24 Monate Mindestvertragsdauer. Unlimited Mix: 10% Rabatt auf monatliche Grundentgelte ab zwei kompatiblen Drei-Tarifen auf gemeinsamer Rechnung. Kompatible Tarife auf drei.at/mix [1] Vergleich tarife.at 03/2024, Internetanbieter für zuhause, Festnetz/Glasfaser (FTTH) Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)