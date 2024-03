BVB Aktie zieht an – Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ist am Donnerstag gefragt. Nach Erreichen des Viertelfinals der UEFA-Champions League kostet laut IG-Indikation ein Anteilsschein rund 3,60 Euro und damit 1,50 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags. Der sportliche Erfolg spült zudem weitere Millionen in die Vereinskassen.

BVB streicht 10,6 Millionen Euro ein – Weitere Millionen winken bei Weiterkommen

Für das Erreichen des Viertelfinales erhält der BVB weitere 10,6 Millionen Euro. Bereits als Startprämie erhielt jeder Verein 15,64 Millionen Euro, für jeden Sieg in der Gruppenphase weitere 2,8 Millionen Euro und für jedes Remis 0,93 Millionen Euro. Der Einzug in das Achtelfinale versprach bereits zusätzliche 9,6 Millionen Euro.

Im Falle eines Weiterkommens in das Halbfinale könnte der BVB erneut 12,5 Millionen an Prämien einstreichen. Am morgigen Freitag findet die Auslosung für das Viertelfinale statt. Neben dem BVB sind die Clubs Manchester City, Real Madrid, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Barcelona, FC Arsenal und Atletico Madrid vertreten.

Aktuelle Webinare:

Index-Trading – Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment – Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr