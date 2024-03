Chart des Tages 🔴 JP225 (14.03.2024)

Werbung von

Die Aufmerksamkeit der M√§rkte richtet sich in letzter Zeit stark auf Japan, da sich die Anzeichen mehren, dass die Bank of Japan die Negativzinsen bald aufgeben wird. Die Gewerkschaften informieren √ľber die gr√∂√üten Lohnerh√∂hungen in den diesj√§hrigen Lohnverhandlungen seit einem Jahrzehnt. Dies ist wichtig, da h√∂here L√∂hne die Inflation anheizen, und Japan hat seit Jahren mit einer Inflation zu k√§mpfen, die unter dem Zielwert liegt. W√§hrend die Inflation nach der Pandemie √ľber das Ziel hinausgeschossen ist, gab es Bedenken, ob dieser √ľber dem Ziel liegende Preisanstieg von Dauer sein wird. Die Ergebnisse der Lohnverhandlungen haben diese M√∂glichkeit deutlich erh√∂ht, und es wird erwartet, dass die BoJ die Zinsen bald anheben wird. Die M√§rkte begannen, eine Zinserh√∂hung bereits bei der Sitzung in der n√§chsten Woche einzupreisen, wobei der st√§rkere JPY Druck auf die inl√§ndischen Aktien aus√ľbte. Eine Normalisierung der Politik w√ľrde auch auf eine Einstellung der ETF-K√§ufe hindeuten. Da die Bank of Japan jedoch derzeit rund 7 % des heimischen Aktienmarktes besitzt, ist es h√∂chst unwahrscheinlich, dass sie bald oder schnell mit dem Verkauf dieser Best√§nde beginnen wird, da dies massive negative Auswirkungen auf die heimischen Aktien h√§tte...

