GNW-Adhoc: Die Alimentaria & HOSTELCO 2024 wächst und steht vor ihrer bisher internationalsten Veranstaltung

die führende internationale Plattform für die Lebensmittel- und Getränkebranche sowie das Gastgewerbe, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, wird eine der Veranstaltungen mit der höchsten Beteiligung von internationalen Unternehmen und Fachleuten in ihrer Geschichte abhalten, hauptsächlich aus europäischen Ländern. Von den 3.200 ausstellenden Unternehmen werden 900 aus dem Ausland kommen, und 25 % der 100.000 erwarteten Besucher werden aus über 120 Ländern kommen, was die Position der Messe als führende europäische Plattform für die Branche stärkt. Vom 18. bis 21. März werden die wichtigsten Herausforderungen und Trends in der Branche, wie funktionelle Lebensmittel, Nachhaltigkeit und KI, in mehr als 350 Aktivitäten und Vorführungen von 700 renommierten Experten und Köchen behandelt. Die Vervielfältigung von Geschäftsmöglichkeiten und deren internationale Auswirkung ist das Hauptziel der Alimentaria & HOSTELCO 2024 (https://www.alimentaria.com/en/), einer der größten europäischen Veranstaltungen für die Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Hersteller von Ausrüstung für das Gastgewerbe. Sie wendet sich an Fachleute aus dem Vertrieb, dem Einzelhandel und dem HORECA-Kanal und wird sich über sieben Pavillons sowie 100.000 m(2) auf dem Gran Via-Gelände der Fira de Barcelona (https://www.firabarcelona.com/en/) erstrecken. Das Land, das nach Spanien die meisten Ausstellungsflächen belegen wird, ist Italien, gefolgt von der Türkei, China und Hongkong, Polen, Portugal, Frankreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Argentinien. Die spanische Messe wird eine der Plattformen mit dem größten branchenübergreifenden Angebot im internationalen Sektor sein, auf der die Fleischbranche, die Gastronomie und das Gastgewerbe am stärksten vertreten sein werden. In diesem Sinne legt die diesjährige Verstaltung den Schwerpunkt auf den HORECA-Kanal und verschmilzt das Ausstellungsangebot der HOSTELCO, der Internationalen Messe für Restaurant-, Hotel-, Catering- und Gemeinschaftsausrüstung und -maschinen, mit der Restaurama, der auf die Gastronomie spezialisierten Alimentaria-Messe. Darüber hinaus werden der neue Bereich Kaffee, Bäckerei & Konditorei und der Bereich Catering in der Gemeinschaftsverpflegung mit ihren jeweiligen Werbeflächen zu diesem großen Bereich hinzugefügt, der drei Pavillons einnehmen wird. Das Ausstellungsangebot der Alimentaria ist in 13 Sektoren unterteilt, die sich mit Fleisch und Fleischprodukten, Milchprodukten, Konserven, Gastronomie, Snacks und Süßigkeiten, Gourmetprodukten, Bioprodukten, Cafeteria-, Bäckerei- und Konditoreiprodukten und wachsenden Trends wie pflanzlichen Lebensmitteln, veganen Lebensmitteln, allergenfreien Lebensmitteln, funktionellen Lebensmitteln und Halal sowie internationalen Angeboten, spanischen Regionen, großen Marken und dem FoodTech-Sektor beschäftigen. Die HOSTELCO (https://www.hostelco.com/en/)-Messe wird ihrerseits Ausrüstung, Produkte, Dienstleistungen und technologische Lösungen für Fachleute aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Gastgewerbe sowie Gemeinschaftsverpflegung zusammenbringen. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 °