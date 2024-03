GNW-Adhoc: Novotech veröffentlicht Whitepaper zur Behandlungslandschaft in der Präzisionsonkologie mit aktuellen Trends und Chancen bei zielgerichteten Therapien

^BOSTON, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat ein aufschlussreiches Whitepaper mit dem Titel Precision Oncology - Global Clinical Trial Landscape (https://bit.ly/3Piu21m) (Präzisionsonkologie - Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht, das die neuesten Forschungsergebnisse für Krebsbehandlungen enthält. Das Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die weltweiten Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien und zeigen auf, welche Regionen die höchsten Studienvolumina aufweisen und welche Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie befassen sich mit den Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, und erörtern künftige Therapiepfade und Investitionstrends. Die Präzisionsonkologie oder personalisierte Medizin umfasst den Einsatz von Biomarker-Tests, um die treibenden Mutationen der Krebserkrankung eines Patienten und verwertbare Biomarker für eine gezielte Therapie zu identifizieren. Diese Entwicklung in der onkologischen Behandlung kann die Ergebnisse für die Patienten verbessern und den Einsatz von Chemotherapie bei einigen Krebsarten verringern. Das Whitepaper Precision Oncology - Global Clinical Trial Landscape (https://bit.ly/3Piu21m) (Präzisionsonkologie - Globale klinische Studienlandschaft) richtet sich an Forscher, Kliniker, Pharma-, Biopharma- und Biotech-Unternehmen. Es enthält eine gründliche Analyse der Trends im Bereich der Gesundheitsversorgung, der Technologie sowie im makroökonomischen und regulatorischen Bereich, eine SWOT-Analyse und darüber hinaus Einzelheiten zur Finanzierung und den innovativen Forschungsentwicklungen in der Präzisionsonkologie. Der Bericht gibt einen detaillierten Überblick über die aktuelle Landschaft der Präzisionsonkologie, einschließlich herausragender Studien, wichtiger Trends bei FDA-Zulassungen, Finanzierungsinitiativen und laufender Erkenntnisse, die sich auf Forschung und Entwicklung auswirken. Er soll sich positiv auf die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien auswirken und Informationen liefern, die letztlich dazu beitragen, dass neue Therapien schneller auf den Markt kommen. Wichtig ist, dass der Bericht untersucht, wie der Aufstieg der personalisierten Medizin zu innovativen Strategien für klinische Studien geführt hat. ?Es gibt inzwischen adaptive Studien, Basket-Studien und Umbrella-Studien, die eine gezieltere Gruppierung von Patienten auf der Grundlage von Biomarkern ermöglichen. Diese Studiendesigns beschleunigen nicht nur die Arzneimittelentwicklung, sondern senken auch die Kosten. Folglich stehen riesige Mengen an klinischen Daten für die Analyse zur Verfügung, wobei Initiativen wie KEYNOTE, IMpower und CheckMate die Wirksamkeit von Therapien der Präzisionsmedizin bewerten, von denen viele inzwischen zu Standardbehandlungsprotokollen geworden sind", heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus befasst sich dieses Whitepaper mit dem Potenzial personalisierter Ansätze, die individuelle genetische Informationen für Prävention, Diagnose und Behandlung nutzen. Der Bericht hat auch die mehr als 10.000 Studien analysiert, die zwischen 2019 und 2023 initiiert werden, und festgestellt, dass sich 30 % auf die Präzisionsonkologie konzentrieren, was die wachsende Bedeutung zielgerichteter Therapien in der Krebsforschung verdeutlicht. Der asiatisch-pazifische Raum war mit 39 % führend bei der Verteilung der Studien, gefolgt von Nordamerika (31 %), Europa (21 %) und dem Rest der Welt (9 %). Die regionalen Wachstumsraten (im Jahresdurchschnitt) ergaben, dass Nordamerika mit 9,5 % an der Spitze liegt, dicht gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 7,3 %, während Europa mit 0,5 % langsamer wächst. Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören: * Mehr als 60 % der von Zulassungsbehörden wie der FDA und/oder der EMA zugelassenen Krebsmedikamente tragen inzwischen pharmakogenomische Kennzeichnungen, was eine erhebliche Zunahme klinisch verwertbarer Biomarker widerspiegelt. * Bis November 2023 hat die FDA zwölf Behandlungen für einzigartige, durch Biomarker ausgewählte Indikationen zugelassen. * Die Richtlinien des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) haben im vergangenen Jahr sechs Biomarker- und indikationsspezifische Behandlungen aufgenommen. * Der asiatisch-pazifische Raum zeichnet sich durch seine Effizienz aus, mit der kürzesten medianen Rekrutierungsdauer (19,07 Monate) und der höchsten Rekrutierungsrate (0,64 Teilnehmer pro Prüfzentrum und Monat), was möglicherweise mit einer höheren Krebsprävalenz oder Bevölkerungsdynamik zusammenhängt. * In der Präzisionsonkologie gibt es Möglichkeiten für potenzielle Ziele für Medikamente. Ein Drittel der menschlichen Proteine ist nicht erforscht, und nur 3 % werden von zugelassenen Arzneimitteln erfasst. * Die globale Finanzierung treibt die Fortschritte in der Präzisionsonkologie voran und unterstützt Initiativen wie den Cancer Moonshot der US-Regierung, PCM4EU und PRIME-ROSE in Europa, die die Krebsbehandlung revolutionieren. * Der Sektor zieht beträchtliche durch Risikokapital gestützte Finanzmittel an - allein in den USA etwa 9 Mrd. USD. * Es gibt Einschränkungen bei den Behandlungen mit kleinen Molekülen, die 60 % der von der FDA zugelassenen Medikamente ausmachen, da sie nur 7-8 % der Krebspatienten zugute kommen. 