US-Behörden genehmigen dritten Testflug von SpaceX-Rakete Starship

Washington (Reuters) - Wenige Stunden vor dem geplanten Start haben die US-Behörden dem Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk die Genehmigung für einen dritten Test seiner Weltraumrakete Starship erteilt.

Alle Auflagen seien erfüllt worden, teilte die zuständige Bundesluftfahrtbehörde FAA am Mittwoch mit. Das zweistufige Starship soll am Donnerstag um 13.00 Uhr MEZ von einer Rampe in Boca Chica im Bundesstaat Texas abheben. Die beiden vorherigen Tests waren durch Explosionen frühzeitig zu Ende gegangen, lieferten nach Darstellung von Tesla-Chef Musk jedoch wertvolle Erkenntnisse. Seine langfristigen Pläne für die Rakete umfassen auch bemannte Flüge zum Mars.

