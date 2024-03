EQS-News: CRS leitet mit der Ernennung der führenden Branchenexpertin Elisabeth Lackner zur Chief Executive Officer neues Kapitel ein

EQS-News: CRS Clinical Research Services Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie

CRS leitet mit der Ernennung der führenden Branchenexpertin Elisabeth Lackner zur Chief Executive Officer neues Kapitel ein



15.03.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CRS leitet mit der Ernennung der führenden Branchenexpertin Elisabeth Lackner zur Chief Executive Officer neues Kapitel ein

Mannheim, 15. März 2024 – CRS Clinical Research Services, ein auf die frühen Phasen der klinischen Entwicklung spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research Organization, CRO), gab mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Dr. Elisabeth Lackner zur Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Dr. Lackner wird die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Ziel leiten, die Internationalisierung des Geschäftes voranzutreiben sowie das Dienstleistungsportfolio mit Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit zu erweitern.

Dr. Elisabeth Lackner, CEO von CRS, kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, diesem großartigen Managementteam beizutreten und das Unternehmen in sein nächstes Kapitel des strategischen Wachstums und der Innovation zu führen. Mit seiner einzigartigen Positionierung auf dem Markt für klinische Forschung und dem starken Fundament, das auf Qualität, Erfahrung und Fachwissen beruht, sowie einem Team herausragender Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Expertise aus mehr als vier Jahrzenten vereint, ist CRS bestens gerüstet, um neue Potentiale in der dynamischen klinischen Forschungslandschaft zu erschließen.“

"In einer Zeit, in der die Komplexität klinischer Studien immer weiter zunimmt, besteht ein großer Bedarf an Indikationsexpertise, methodischer Kompetenz und technologischem Fortschritt. Ich bin entschlossen, unser tiefgehendes Branchenwissen zu nutzen und den Trend hin zu Full-Service-Angeboten zu verstärken, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen", sagte Lackner. "Gemeinsam wollen wir CRS auf ein neues Level heben, das auf Internationalisierung, strategischer Expansion und unermüdlichem Streben nach Exzellenz basiert."

Dr. Lackner ist eine sehr erfahrene und renommierte globale Meinungsführerin mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche. In ihrer letzten Position als CSO bei Element Materials war sie dafür verantwortlich, die technische Exzellenz voranzutreiben und kontinuierliche wissenschaftliche Spitzenleistungen im gesamten Geschäft zu gewährleisten, sowie das Wachstum zu beschleunigen und die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen. Davor war sie Managing Director bei Vineta, einem Family Office, das sich auf langfristige Investitionen in den Life Sciences konzentriert. Zuvor leitete sie die Fusion von ABF Pharmaceutical Services und GBA Group Pharma und war CEO der GBA Pharma Division. Als CEO transformierte sie das Unternehmen von einem nationalen Anbieter zu einem zuverlässigen internationalen Partner für die Pharma- und Biotechindustrie. Dr. Lackner fungiert auch als QP (Qualified Person) und ist eine angesehene Beraterin in der Life Science-Branche. Sie promovierte in Pharmazie an der Universität Wien und erwarb einen Master-Abschluss in Tumorbiologie. Sie ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten öffentlicher und privater Unternehmen.

Daniel Sehrt, Vorstand der Eigentümergesellschaft, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, Elisabeth als neue CEO von CRS begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem Netzwerk und ihrer Reputation bringt sie reichhaltiges Wissen und strategischen Weitblick mit in unser Unternehmen. Ihre Ernennung erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt, während wir unsere Wachstumsstrategie verfolgen, und uns in einer zunehmend komplexen Landschaft bewegen, die durch rasche Fortschritte in Technologie und Methodik gekennzeichnet ist. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Indikationsexpertise und Patientenzentrierung sind wir überzeugt, dass Elisabeth die ideale Führungspersönlichkeit ist, um CRS in eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft zu führen. Wir freuen uns darauf, eng mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere Position als führender Anbieter von Lösungen für die klinische Forschung in der Frühphase zu stärken und unseren Kunden und Patienten weltweit höchste Qualität und Wertschöpfung zu bieten."

Über CRS Clinical Research Services

CRS Clinical Research Services Management GmbH, ein führendes Frühphasen-CRO und Spezialist für vielfältige Indikationen, betreibt mehrere Studienzentren in Deutschland mit einer Kapazität von 200 Betten. CRS zeichnet sich durch die Durchführung von klinischen Studien aus, die von First-in-Human- bis hin zu Proof-of-Concept-Studien reichen, und hat seine Kompetenz bereits in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu Anwendung gebracht.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 hat sich CRS zu einem zuverlässigen Partner für biopharmazeutische Unternehmen jeder Größe entwickelt und bietet maßgeschneidertes strategisches Outsourcing an. Die spezialisierten Studienzentren und Forschungseinrichtungen von CRS sind für ihre Rekrutierungsstärke bekannt und decken ein breites Spektrum an Indikationen ab, darunter Studien in den Bereichen Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Dermatologie und Frauengesundheit.

Bei CRS stehen das Wohlbefinden der Patienten und gesunden Probanden sowie Respekt im Mittelpunkt aller Aktivitäten, was die konsequente Einhaltung der höchsten ethischen und medizinischen Standards widerspiegelt. CRS gewährleistet schnelle Genehmigungszeiten, zuverlässige Rekrutierung und effiziente Studiendurchführung unter Einhaltung strenger Normen in Bezug auf Konsistenz, Qualität und Sicherheit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.crs-group.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.



Für ein hochauflösendes Bild von Dr. Elisabeth Lackner, kontaktieren Sie crs@mc-services.eu



Unternehmenskontakt

CRS Clinical Research Services Management GmbH

Dr. Elisabeth Lackner

Phone: +49 621 15045109

E-mail: info.management@crs-group.de

Medienanfragen

MC Services AG

Dr. Cora Kaiser

Phone: +49 89 2102280

E-mail: crs@mc-services.eu